Bonus Vista dal 5 maggio: 50 euro per occhiali e lenti a contatto

Bonus occhiali da 50 euro alle famiglie a basso ISEE, per acquisto di occhiali o lenti a contatto fino al 2023: domande dal 5 maggio.

Attiva la piattaforma per richiedere il Bonus Vista, ossia il contributo da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Gli aspiranti beneficiari possono richiederlo a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati oppure come rimborso per un acquisto già effettuato. In questo ultimo caso, è possibile richiedere il rimborso entro il 3 luglio 2023.

A chi spetta il Bonus per occhiali e lenti a contatto

ISEE: guida alle agevolazioni spettanti 6 Dicembre 2022 Il Bonus occhiali è riservato ai redditi con ISEE fino a 10mila euro e potrà essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare. Sarà concesso secondo l’ordine di domanda (dai canali indicati) e fino ad esaurimento delle risorse annuali.

Il bonus occhiali da vista è cumulabile con la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi, per il medesimo acquisto.

La misura era stata istituita dalla Manovra 2021 (art. 1, commi 437-439, legge n. 178/2020) ma non era mai partita. Successivamente, il bonus è stato attuato con decreto 21 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 292 dello scorso 15 dicembre. Infine, è stata attivata il 20 aprile 2023 la piattaforma web da utilizzare (richiedenti ed esercenti) per ottenere il contributo.

Cosa serve per ottenere il Bonus Vista

DSU riferita a un ISEE non superiore a 10mila euro

SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS)

Gli estremi della fattura o del documento commerciale, in caso di rimborso.

Per la richiesta del rimborso bisogna anche indicare la Partita IVA del rivenditore, l’IBAN del conto corrente del richiedente o del beneficiario, la data e l’importo della spesa sostenuta (IVA inclusa).

Il rimborso sarà effettuato dopo la verifica dei dati. E’ possibile controllare lo stato di avanzamento della richiesta dalla piattaforma.

Il voucher per nuovi acquisti, invece, una volta generato va utilizzato entro 30 giorni oppure scadrà automaticamente; in questo caso sarà possibile generare un altro voucher nei limiti delle risorse disponibili.

Per ulteriori dettagli, si consulti in decreto del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.