Superbonus villette al 90%: come si calcola il quoziente familiare

DL Aiuti quater, Superbonus villette 2023 al 90% con tetto di reddito da 15mila euro in su in base al quoziente familiare: ecco coefficienti e calcolo.

Per il Superbonus villette al 90% previsto dal DL Aiuti quater, il requisito di reddito si calcola sul quoziente familiare: per una sola persona il limite è 15mila euro, per un coppia è 30mila euro, se ci sono figli scatta la progressione con determinati coefficienti.

Per avere conferme si attende il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale. Vediamo intanto come funziona in base alle anticipazioni.

Superbonus: calcolo quoziente familiare

I redditi da prendere in considerazione sono quelli dell’anno precedente.

Contribuente singolo : reddito fino a 15mila euro.

: reddito fino a 15mila euro. Coniugi e partner in unione civile: il tetto complessivo di reddito è pari a 30mila euro.

e partner in unione civile: il tetto complessivo di reddito è pari a 30mila euro. Altri familiari a carico: 7.500 euro per un ulteriore familiare a carico, 15mila euro per due, 30mila euro da tre famigliari in su.

Esempio: per due coniugi con due figli a carico, il reddito massimo è 45mila euro.

Villette: quando si applica il 90%

Il Superbonus villette al 90% vale solo per le prime case (unità immobiliari che risultino abitazione principale) e se le spese sono sostenute interamente nel 2023.

In base alla proroga contenuta nel DL Aiuti quater, invece, il Superbonus villette resta al 110% e si può utilizzare fino al 30 marzo 2023 se è stato effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.