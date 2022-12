Welfare aziendale sempre più strategico per le PMI

Rapporto Welfare Index PMI 2022: aumentano indicatori e consapevolezza sul ruolo sociale delle aziende, si conferma la relazione con la crescita di fatturato.

Il welfare aziendale è in continua crescita e a puntare su questo valore non sono solo le grandi aziende, ma anche le piccole e medie imprese italiane e le microimprese.

Secondo la settima edizione del Rapporto Welfare Index PMI 2022, infatti, raddoppiano gli indicatori e, a crescere, risulta anche la consapevolezza del ruolo sociale.

Dietro questo trend positivo si celano soprattutto la semplificazione delle normative e le risorse pubbliche stanziate per la protezione sociale.

Le PMI con welfare più evoluto sono in grado di ottenere un maggiore impatto sociale sui propri stakeholder, vale a dire lavoratori e famiglie, fornitori, clienti e comunità.

La percentuale delle imprese che concepiscono e il welfare come leva strategica di sviluppo sostenibile, inoltre, è aumentata dal 6,4% del 2016 al 14,1% del 2022. L’87,5% di queste aziende, in particolare, genera un impatto sociale di livello elevato contro una media generale del 38%.

Il welfare è anche in grado di contribuire all’aumento di produttività e fatturato: dalla correlazione degli indici di welfare con i bilanci di un campione di circa 2600 imprese tra il 2019 e il 2021, infatti, emerge come l’utile sul fatturato sia stato doppio rispetto a quello delle aziende con welfare a livello base.

L’analisi, infine, mostra anche come il welfare aziendale sia un fattore di resilienza: le PMI con un welfare più evoluto, ad esempio, hanno dimostrato maggiore slancio nella ripresa post Covid.

Il welfare è un volano in grado di far crescere la produttività, grazie ad un migliore coinvolgimento dei lavoratori nei processi aziendali – ha dichiarato Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali -.

Conoscere e accompagnare i bisogni dei dipendenti è quell’attenzione che denota una chiara e precisa volontà di dare al lavoro una dimensione più ampia.

Un coinvolgimento che quasi sempre è ripagato da una rinnovata dedizione alla mission aziendale in grado di aumentare efficienza e produttività. In quest’ottica, il welfare diventa un’opportunità per le aziende e per i suoi lavoratori e viceversa.