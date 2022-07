Bonus Trasporti: da settembre, fino a 60 euro al mese per i mezzi pubblici

Bonus Trasporti 2022, dal prossimo anno strutturale: da settembre, fino a 60 euro al mese per l'abbonamento al trasporto pubblico locale.

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, assieme al Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha presentato il nuovo Bonus Trasporti, istituito dal Decreto Aiuti (DL 35/2022) come misura di Governo contro il caro prezzi. La dotazione finanziaria è pari a 79 milioni di euro, con apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro.

Bonus Trasporti da 60 euro: come funziona

Il Bonus Trasporti copre fino al 100% della spesa sostenuta da ogni singolo beneficiario – entro il valore massimo di 60 euro – per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022 di un solo abbonamento, annuale o mensile, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono però esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il Bonus è nominativo e utilizzabile per un solo abbonamento (annuale, mensile o per più mensilità) da acquistare nel mese solare in cui si è richiesto e ottenuto (anche se parte ad esempio dal mese successivo). Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus Trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse.

Beneficiari del buono trasporti

Si tratta di una misura che non richiede requisiti ISEE ma che spetta unicamente alle persone fisiche che, nell’anno 2021, abbiano dichiarato un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Come fare domanda per il Bonus Trasporti

La richiesta per il nuovo Bonus Trasporti potrà essere effettuata a partire dal mese di settembre, tramite apposito portale (bonustrasporti.lavoro.gov.it), accedendo tramite SPID o CIE, In fase di domanda, bisognerà fornire le dichiarazioni sostitutive per l’autocertificazione dei requisiti e indicare l’importo del Bonus Trasporti che si richiede, a copertura della spesa da sostenere, specificando il gestore del servizio di trasporto pubblico.

Come si utilizza il bonus

Il Bonus Trasporti 2022 sarà spendibile presso un solo gestore, entro il mese di emissione dell’abbonamento mensile o annuale del servizio TPL, presentando il voucher alla biglietteria al momento dell’acquisto (da validare tramite portale ufficiale). A quel punto, viene rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore registra l’utilizzo del buono, indicandone l’importo effettivo.

Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale, è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale

Lo ha dichiarato il Ministro Giovannini presentando il bonus. Come ha aggiunto il Ministro Orlando:

Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno.

Il portale sarà disponibile a breve: prima della sua attivazione, partirà una campagna nazionale per far conoscere a tutti la nuova opportunità.