Carta Risparmio Spesa 2023 al via da luglio

Carta Risparmio Spesa 2023 ai nastri di partenza, il bonus per famiglie a basso reddito sarà assegnato dal Comune: ecco requisiti, importo e funzionamento.

La Carta Risparmio Spesa 2023 è un’iniziativa del Governo, inserita nell’ultima Legge di Bilancio, per aiutare le famiglie a basso reddito a far fronte al caro prezzi. La card erogata dai Comuni, stando alle indicazioni del Decreto attuativo (Ministri Agricoltura e Finanze), consiste in un voucher di 382,5 euro utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, soprattutto alimentari.

Vediamo in dettaglio cos’è, come funziona a chi spetta e come si ottiene la nuova Carta Risparmio Spesa 2023.

Chi può avere la Carta risparmio spesa?

Molti ci chiedono quanto deve essere il reddito per richiedere la Carta Acquisti: per poter ottenere la Carta Risparmio Spesa 2023, i nuclei familiari devono avere un ISEE non superiore a 15.000 euro e tutti i componenti devono essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Chi ha il Reddito di Cittadinanza può richiedere la Carta Acquisti?

No. Sono esclusi dal beneficio coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Inclusione o altre misure di sostegno sociale, nonché coloro che ricevono NASpI, DIS-COLL o altre forme di integrazione salariale.

Come funziona la Carta Risparmio Spesa 2023?

Il valore complessivo della Carta Risparmio Spesa è di 382,5 euro per il 2023. L’Esecutivo ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro per finanziare l’iniziativa. La Carta Risparmio Spesa è nominativa e può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti alla convenzione del Governo. Il bonus non copre l’acquisto di bevande alcoliche.

Come si richiede la Carta Risparmio Spesa?

Non è necessario presentare domanda per ottenere la Carta Risparmio Spesa, in quanto saranno i Comuni a comunicare ai cittadini l’assegnazione del beneficio. I beneficiari potranno ritirare la carta presso gli uffici postali abilitati al servizio.

A chi spetta la Carta Risparmio?

L’INPS comunicherà ai Comuni l’elenco dei beneficiari, che dovranno verificare la posizione anagrafica e attribuire le carte secondo criteri di priorità. Le famiglie con ISEE più basso e con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009 godranno di una corsia preferenziale. Seguiranno poi le famiglie con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005 e infine i nuclei composti da almeno tre persone.

Quando scade il Bonus Spesa 2023?

La carta sarà attiva a luglio 2023 e il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 settembre 2023, pena la decadenza del beneficio.