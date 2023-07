Carta Solidale Acquisti: svelata la card “Dedicata a te”

Carta "Dedicata a te" per il risparmio solidale: 382 euro in generi alimentari e sconti, dai Comuni tramite social card di Poste alle liste di beneficiari.

Conto alla rovescia per la nuova Carta Solidale Acquisti istituita dalla Manovra 2023 (art.1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022) e presentata martedì 11 luglio dai Ministri Giorgetti, Calderone e Lollobrigida: Dedicata a te è il nome attribuito alla nuova social card ricaricabile finalizzata al risparmio alimentare, distribuita da Poste italiane (è una Postepay) e contente il contributo governativo per acquisto di generi alimentari di prima necessità e scontistica presso esercizi convenzionati.

Assegnata dai Comuni in base alle liste di beneficiari individuati assieme all’INPS (su criteri ISEE e anagrafici), prevede graduatorie definitive entro il 18 luglio e l’attivazione immediata con ritiro alle Poste. Vediamo tutti i dettagli.

Carta Solidale Acquisti: nuova social card 2023

Risparmio Spesa 2023: Carta Solidale da luglio 31 Maggio 2023 Secondo le stime a ricevere la tessera Poste Pay nominativa da 382,5 euro, da utilizzare per acquistare beni di prima necessità, saranno 1,3 milioni di famiglie (con iscrizione di tutti i membri nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente – ANPR) e con ISEE fino a 15.000 euro (come riportato in DSU alla data del 12 maggio 2023) presenti in 8 mila Comuni italiani.

I beneficiari riceveranno automaticamente la Carta Acquisti, senza necessità di presentare domanda. Gli interessati riceveranno comunicazione dal Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, presentando la comunicazione ricevuta, che contiene il codice della carta assegnata.

La carta (Carta dedicata a te) che sarà consegnata è già attiva e potrà essere utilizzata presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e presso quelli che aderiranno al progetto proponendo sconti in favore dei possessori delle carte.

Come utilizzare la carta Dedicata a te e da quando

Le carte sono operative dopo il 18 luglio 2023 e per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro tale data comporta la decadenza dal contributo.

Cosa comprare con la Carta Solidale Acquisti

La carta solidale acquisti INPS 2023 consente l’acquisto esclusivamente di beni alimentari di prima necessità, quindi con esclusione degli alcolici. L’elenco allegato al decreto istitutivo della carta specifica in dettaglio i prodotti che rientrano in questa categoria. Si evidenzia che l’acquisto di bevande alcoliche è esplicitamente escluso.

Di seguito è riportato l’elenco dei prodotti dettagliati:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.

Pescato fresco.

Latte e suoi derivati.

Uova.

Oli d’oliva e di semi.

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.

Paste alimentari.

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale.

Farine di cereali.

Ortaggi freschi, lavorati.

Pomodori pelati e conserve di pomodori.

Legumi.

Semi e frutti oleosi.

Frutta di qualunque tipologia.

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).

Lieviti naturali.

Miele naturale.

Zuccheri.

Cacao in polvere.

Cioccolato.

Acque minerali.

Aceto di vino.

Caffè, tè, camomilla.

Sarà possibile utilizzare la carta per l’acquisto di tali prodotti presso gli esercizi commerciali aderenti, che applicheranno lo sconto concordato, contribuendo così a rendere i beni alimentari di prima necessità più accessibili ai possessori delle carte.

Sconti aggiuntivi con la Carta Acquisti

Il MASAF (Misure di Aiuto di Stato Finalizzate) ha aperto il bando per la chiusura della convenzione con gli esercizi commerciali che aderiscono ai piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità e applicheranno uno sconto speciale per i possessori delle carte. L’indicazione fornita è di applicare uno sconto del 15%. A questo link la lista dei negozi convenzionati: https://bit.ly/MASAF_Convenzioni.

Liste di beneficiari della Carta Solidale Acquisti

L’INPS procede con la rielaborazione delle liste provvisorie (selezionando tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma primaria) e la creazione delle graduatorie per ogni Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del decreto interministeriale MASAF – MEF pubblicato il 12 maggio 2023.

Criteri di priorità per l’assegnazione della social card

Hanno priorità in graduatoria i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, dando precedenza ai nuclei con componenti più piccoli.

Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009, con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell’ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani;

c. Numero componenti della DSU (almeno tre persone). Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005, con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell’ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani;

c. Numero componenti della DSU (almeno tre persone). I restanti posti sono assegnati in base al numero dei componenti DSU (almeno 3), con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell’ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Calendario graduatorie

entro il 15 luglio Poste Italiane fornisce le liste complete dei codici identificativi delle carte;

Poste Italiane fornisce le liste complete dei codici identificativi delle carte; entro il 18 luglio avviene la pubblicazione nell’applicazione delle liste definitive;

avviene la pubblicazione nell’applicazione delle liste definitive; da questa data, possono partire le comunicazioni ai beneficiari del contributo.

Distribuzione nei Comuni

Per quanto riguarda la distribuzione delle carte ai vari Comuni, il numero totale viene suddiviso in due quote:

La prima quota, pari al 50% del totale, viene distribuita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune. In altre parole, i Comuni con una popolazione maggiore riceveranno un numero proporzionalmente maggiore di carte. La seconda quota, corrispondente all’altro 50%, viene distribuita considerando la differenza tra il reddito pro capite medio di ciascun Comune e il reddito pro capite medio nazionale, tenendo conto anche della popolazione di ogni Comune. Questo criterio mira a considerare la situazione economica relativa di ciascun Comune rispetto alla media nazionale.

Di conseguenza, l’INPS ha definito una suddivisione delle carte tra i vari Comuni, che genera una distribuzione diversificata.

Ad esempio, per i Comuni più popolosi, come Roma, sono assegnate 30.271 carte, mentre Milano riceve 14.866 carte. Napoli, invece, ha un’assegnazione di 31.307 carte, Palermo di 20.309. A Catania verranno distribuite 11.746 carte e a Torino 9.347. Gli altri Comuni dovranno gestire un numero molto limitato di carte. Alcuni Comuni riceveranno solo qualche centinaio di carte, se non addirittura qualche decina, e in alcuni casi potrebbe essere assegnata una sola carta (come ad Alessandria). Questi numeri evidenziano le diverse assegnazioni delle Carte Solidali in base alle caratteristiche dei singoli Comuni e possono causare disparità nell’accesso all’iniziativa da parte delle famiglie con diversi livelli di ISEE.

Dove può essere ritirata la carta solidale acquisti? La social card Dedicata a te può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali. Per il ritiro è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. La carta può essere ritirata dal beneficiario o a soggetti con delega effettuata utilizzando gli appositi modelli di Poste Italiane. Come verificare il saldo della card Dedicata a te Trattandosi di una Postepay, il credito residuo ed il saldo sulla social card Dedicata a te è visibile presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

Chi è escluso dalla social card Dedicata a te

Sono esclusi dalla Carta Solidale Acquisti i percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Inoltre, se almeno uno dei componenti della famiglia è un percettore di NASpI o DIS-COLL, Indennità di Mobilità, Fondi di Solidarietà per l’integrazione del reddito o Cassa Integrazione Guadagni (CIG), o riceve qualsiasi altra forma di integrazione salariale o sostegno in caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato, si resta esclusi dalla possibilità di ottenere la Carta Solidale Acquisti.

Ad essere esclusi dalla Carta Solidale Acquisti sono anche le famiglie con ISEE oltre i 15mila euro. Tuttavia, è possibile che in alcune città ci siano famiglie con un ISEE anche molto inferiore a questa soglia che non riceveranno la carta, magari perché il Comune in cui risiedono è molto piccolo e il numero di tessere assegnate è basso.

Allo stesso tempo, in altre città potrebbero essere selezionate famiglie con un ISEE di 15.000 euro che, sebbene non siano considerate estremamente povere, riceveranno la Carta Solidale Acquisti, per via dei criteri di priorità definiti dalla normativa.

La presentazione di Giorgia Meloni

