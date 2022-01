Forum Lavoro Fiscale: focus su Green Pass, busta paga e previdenza

Torna il Forum lavoro fiscale promosso dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro in diretta streaming il 19 e 20 gennaio.

Si tiene in modalità digitale il 19 e 20 gennaio la 32esima edizione del Forum Lavoro/Fiscale, evento promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per fare il punto sulle ultime novità in materia giuslavoristica e non solo

Focus, tra le altre cose, sull’introduzione del Super Green Pass nei luoghi di lavoro, congedi di paternità, ammortizzatori sociali, delocalizzazioni e tirocini comprese le questioni previdenziali, malattia dei professionisti e programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). In ambito fiscale, inoltre, si parlerà ad esempio del taglio IRAP, dei bonus edilizi, della fatturazione elettronica e della precompilata IVA. L’evento è valido per la formazione continua di categoria. Il programma dettagliato è illustrato qui di seguito:

19 gennaio

Come cambia la busta paga 2022 (nuove detrazioni, riduzione aliquote, Assegno Unico, bonus);

Rapporto di lavoro e Super Green pass;

Delocalizzazioni;

Congedo paternità dipendenti;

Le novità fiscali 2022 (taglio IRAP, novità fattura elettronica, bonus edilizi, cessione credito, sconto in fattura, precompilata IVA).

20 gennaio

La riforma degli ammortizzatori sociali;

Novità in materia di NASpI;

Nuove regole per i tirocini;

Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL);

Novità in materia di previdenza (Quota 102, Opzione Donna, APE sociale 2022, contratto di espansione);

Il diritto alla malattia dei professionisti.

Per partecipare al forum è necessario effettuare l’iscrizione online, come indicato sul portale dei Consulenti del Lavoro.