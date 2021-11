RdC a rischio senza Green Pass: i chiarimenti del Ministero

L’obbligo di Green Pass, che al momento è previsto nei contesti di lavoro pubblico e privato fino al 31 dicembre 2021, sarà probabilmente steso, visto il perdurare della pandemia Covid.

Nel caso in cui i beneficiari RdC non possiedano il Green Pass al momento dell’accesso alla struttura pubblica ove si svolge il PUC, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. […] Analoghe considerazioni si estendono ai PUC che si svolgono presso Istituti scolastici.

Ne deriva un’organizzazione delle attività, anche nei contesti di volontariato o di servizio di utilità pubblica, in base al quale ogni giorno è necessario essere in regola con il possesso della Certificazione Verde Covid-19, ottenuta tramite vaccino o tampone. L’alternativa, come per tutti gli altri lavoratori, è il certificato di esenzione.

Nell’ambito dei Patti per il lavoro, ricordiamo che i beneficiari del RdC sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune di residenza, da 8 a 16 ore settimanali. Il progetto può riguardare una nuova attività o il potenziamento di una già esistente, in nessun caso assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. Dei progetti sono titolari i Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata.

La nota ministeriale conclude lasciando facoltà dell’Ente titolare dei PUC di valutare la rotazione su altri progetti: “in tale ipotesi, l’operatore che segue il nucleo beneficiario Rdc potrà procedere ad assegnare l’interessato ad altro PUC previo aggiornamento del PaIS e nuova sottoscrizione delle parti”.