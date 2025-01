Ecco come si calcolano gli stipendi lordi e netti in base alla tipologia di CCNL e nel caso del contratto di apprendistato 2025: regole ed esempi pratici.

In vigore le novità 2025 previste dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024) in materia di apprendistato., con l’introduzione di una sorta di contratto duale “di filiera“. Nello specifico, la nuova formula permette di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica, il diploma professionale e di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore) in un contratto di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale (previo aggiornamento del piano formativo individuale), così come già avviene per l’apprendistato professionalizzante.

Nulla cambia invece per quanto riguarda il calcolo dello stipendio netto in apprendistato, che differisce a parità di retribuzione annua lorda (RAL) da quello dei dipendenti per diversi fattori. Prima di tutto perché nel passaggio da lordo a netto in busta paga, bisogna scorporare ritenute e imposte dovute e queste non sono uguali per tutti i contratti. Ed in secondo luogo perché non sono previste le agevolazioni per il lavoro dipendente come ad esempio il taglio del cuneo fiscale.

CALCOLO STIPENDIO NETTO ONLINE

Vediamo dunque quali sono gli importi lordi e gli stipendi netti previsti dal contratto di apprendistato.

Stipendio con contratto di apprendistato 2025

Per procedere nel calcolo dello stipendio netto in caso di apprendistato, bisogna tenere conto in primo luogo:

della durata del contratto di apprendistato, in base alla quale viene determinato l’ammontare dello stipendio dell’apprendista, che può andare dal 45% dello stipendio previsto per il relativo livello d’inquadramento nel primo anno di apprendistato, fino al 100% al termine del periodo di apprendistato con relativo inquadramento nel rispettivo livello professionale, come indicato dal CCNL di riferimento (la normativa vigente prevede, lo ricordiamo, che l’apprendista possa essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria normalmente spettante);

di apprendistato, in base alla quale viene determinato l’ammontare dello stipendio dell’apprendista, che può andare dal 45% dello stipendio previsto per il relativo livello d’inquadramento nel primo anno di apprendistato, fino al 100% al termine del periodo di apprendistato con relativo inquadramento nel rispettivo livello professionale, come indicato dal di riferimento (la normativa vigente prevede, lo ricordiamo, che l’apprendista possa essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria normalmente spettante); del livello di inquadramento ;

; della tipologia di apprendistato che può essere finalizzato alla qualifica e il diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore, al certificato di specializzazione tecnica superiore, al contratto di apprendistato professionalizzante, al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato duale di filiera istituito a partire dal 2025 mira a creare un nuovo percorso formativo fino ad un massimo di 6 anni: 4 anni di corso superiore + 2 anni di specializzazione presso le nuove ITS Academy. La nuova opzione si integra nel quadro generale delle attuali formule di apprendistato:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello – per giovani tra 15 e 25 anni), apprendistato professionalizzante (secondo livello – per giovani tra i 18 e i 29 anni) , apprendistato di alta formazione e ricerca (secondo livello – per giovani dai 18 ai 29 anni).

Calcolo stipendio netto per apprendisti

Per i lavoratori con contratti apprendistato che intendano effettuare un corretto calcolo dello stipendio dal lordo al netto, è dunque importante effettuare i seguenti step:

inquadrare la tipologia di apprendistato che si sta svolgendo o si intende svolgere; prendere visione del CCNL di riferimento e individuare il livello di inquadramento previsto; applicare le percentuali di calcolo stipendio previste per i tipi di contratto.

Per passare poi dalla retribuzione lorda allo stipendio netto bisogna calcolare i contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’apprendista, pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini INPS. Tale aliquota resta valida per l’intera durata del periodo di apprendistato e per un anno dalla continuazione del rapporto di lavoro. Dopo avere scorporato questa voce, si passa infine ad applicare le eventuali detrazioni fiscali e l’ex bonus Renzi, ossia al trattamento integrativo IRPEF nei casi in cui spetta.

I contributi a carico del datore di lavoro sono invece variabili in base all’età dell’apprendista e alle dimensioni aziendali. Per quelli che assumono in apprendistato giovani dai 15 ai 29 anni è prevista una riduzione dell’aliquota all’11,31% per tutto il contratto. Per quelli fino a 9 addetti è invece pari a 1,50% il primo anno, al 3% nel secondo e terzo anno e 10% dal quarto anno in poi (5% nel contratto di apprendistato di primo livello).

Esempio di calcolo stipendio in apprendistato per CCNL

Stipendio netto apprendisti Commercio

CCNL Commercio: calcolo stipendio netto livello per livello 29 Ottobre 2024 Vediamo ora qualche esempio pratico di calcolo dello stipendio netto con contratto di apprendistato. Poniamo il caso di un lavoratore che intenda stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante facente riferimento al CCNL Commercio, con inquadramento al quarto livello. In questa ipotesi:

lo stipendio lordo a fine apprendistato previsto è di 1.648,75 euro;

a fine apprendistato previsto è di euro; il primo anno è prevista una percentuale del 70% dello stipendio previsto per i dipendenti dello stesso livello;

è prevista una percentuale del dello stipendio previsto per i dipendenti dello stesso livello; il lordo mensile dell’apprendista il primo anno sarà quindi pari a 1.154 euro;

euro; lo stipendio netto per l’apprendistato nel primo anno sarà invece pari a circa 1.090 euro, tolte le imposte e le trattenute previste, senza tenere conto di situazioni personali come le detrazioni per figli o coniuge a carico.

Ipotizziamo ora una RAL di 19.000 € suddivisi in 14 mensilità per un contratto di apprendistato con inquadramento di VI livello nel CCNL Terziario – Confcommercio. In questo caso il netto sarà di circa 1.190 euro, ai quali vanno aggiunte eventuali detrazioni per figli o coniuge a carico, più il bonus in busta paga di 100 euro.

Stipendio netto apprendisti Metalmeccanici

Stipendio netto Metalmeccanici: tabelle retributive per ogni Livello 20 Novembre 2024 In caso di apprendisti nel settore metalmeccanico dell’Industria, la base di calcolo è lo stipendio lordo del livello D2, che da giugno 2023 è pari a 1.697,62 euro.

La retribuzione lorda dell’apprendista, secondo il CCNL, è pari il 1° anno al 45%, quindi 764 euro circa, dunque un lavoratore con contratto di apprendistato prenderebbe uno stipendio netto mensile pari a 720 euro circa, più eventuali detrazioni e bonus in busta paga.