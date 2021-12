Come cambia il bonus Renzi con la riforma IRPEF

Bonus di 100 euro al mese in busta paga per dipendenti con reddito fino a 15mila euro annui, fino a 28mila euro se le detrazioni non superano l'imposta.

Con la riforma IRPEF contenuta nella Legge di Bilancio, cambia il cosiddetto bonus Renzi, (il trattamento integrativo fino a 100 euro che integra l’ex Bonus Renzi, che invece era una detrazione fino a 80 euro) in busta paga per i redditi fino a 40mila euro. Continuano a percepirla coloro che hanno un reddito fino a 15mila euro, mentre dai 15mila ai 28mila euro può non spettare, oppure essere previsto in misura ridotta se le altre detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) superano l’imposta lorda dovuta.

Vediamo con precisione come cambia il bonus Renzi con le misure di riforma fiscale inserite in Manovra 2022.

Bonus IRPEF in busta paga

Si tratta del bonus in busta paga al mese previsto dal decreto 3/2020. La legge attuale, che si applica fino al 31 dicembre 2021, prevede che sia pari a 100 euro al mese per 12 mensilità (per un totale di 1200 euro all’anno), per i redditi fino a 28mila euro, per poi scendere gradualmente fino ad azzerarsi a quota 40mila euro. La riforma fiscale elimina del tutto il bonus per i redditi superiori a 28mila euro (la norma era transitoria, prevista solo per il 2020 e 2021 in attesa delle riforma).

Trattamento integrativo e scaglioni di reddito

Per i redditi fino a 28mila euro, ci sono invece due diverse casistiche.

Con reddito fino a 15mila euro annui resta il bonus Renzi pari a 100 euro al mese. Tecnicamente, la riforma interviene sull’articolo 1 del decreto 3/2020, prevedendo che al lavoratore dipendente sia «riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo , che non concorre alla formazione del reddito» di importo pari a 1200 euro, «se il reddito complessivo non è superiore a 15mila euro».

resta il bonus Renzi pari a 100 euro al mese. Tecnicamente, la riforma interviene sull’articolo 1 del decreto 3/2020, prevedendo che al lavoratore dipendente sia «riconosciuta una somma a titolo di , che non concorre alla formazione del reddito» di importo pari a 1200 euro, «se il reddito complessivo non è superiore a 15mila euro». Il trattamento «è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila ma non a 28mila euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico imposte sui redditi (dpr 917/1986), delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a,b, e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

IRPEF: aumento soglie no tax area 21 Dicembre 2021 In termini semplici, se la somma delle detrazioni sopra specificate è superiore all’imposta lorda dovuta, spetta anche l’ex bonus Renzi, in caso contrario (se le detrazioni non superano l’imposta dovuta in base all’aliquota che si applica al reddito imponibile del contribuente), non spetta il trattamento integrativo in busta paga.

Requisiti per il bonus IRPEF

IRPEF: simulazione stipendio con le nuove aliquote 20 Dicembre 2021 Nel primo dei due casi sopra esplicitati, quindi se le detrazioni superano l’imposta lorda, il bonus spetta ma non necessariamente nella misura piena pari a 100 euro al mese. In questo caso, recita la norma, «il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare non superiore a 1200 euro, determinato in misura pari alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda». In pratica, prima si calcola l’importo delle detrazioni spettanti (quelle sopra citate), poi si sottrae l’imposta lorda dovuta. Se il risultato è inferiore a 1200 euro, corrisponde al bonus spettante. Se invece la differenza supera i 1200 euro euro, spetta una detrazione di 1200 euro annui.

Detrazioni IRPEF da considerare

Ricordiamo in estrema sintesi che le detrazioni da considerare per il calcolo sono le seguenti:

articolo 12 comma 1 del TUIR: detrazioni per carichi di famiglia;

articolo 13 comma 1: detrazioni lavoro dipendente,

articolo 15, comma 1, lettera a: prestiti e mutui agrari,

articolo 15, comma 1, lettera b: mutui acquisto prima casa,

articolo 15, comma 1, lettera c: spese sanitarie,

articolo 15, comma 1-ter: mutuo costruzione prima casa,

articolo 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

Con l’eccezione delle prime due voci (carichi di famiglia e detrazioni lavoro dipendente), in tutti gli altri casi le detrazioni si calcolano esclusivamente per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Quindi, nell’anno di imposta 2022 (che andrà in dichiarazione 2023), su mutui, spese sanitarie, e ristrutturazioni, continuano a calcolarsi solo le rate di detrazione relative alle spese già sostenute fino al 31 dicembre 2021, mentre non si calcolano più le eventuali detrazioni che spettano per spese sostenute nel 2022.