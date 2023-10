Apprendistato, incentivi addio: le nuove aliquote INPS da versare

Stop alle agevolazioni fiscali sui contratti di apprendistato di primo livello: nuove aliquote contributive per le microimprese.

Fine del regime contributivo agevolato per l’apprendistato di primo livello nelle microimprese fino a nove dipendenti: per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 non è applicabile l’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2022,

Pertanto i datori di lavoro sono tenuti a rispettare gli adempimenti contributivi ordinari, applicando le aliquote che l’INPS illustra con apposito provvedimento.

Con Messaggio 3618 del 17 ottobre, l’INPS illustra le modalità per ottemperare agli adempimenti secondo la normativa.

Aliquota contributiva per apprendisti

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, resta pari al 5,84% della retribuzione imponibile, valida per l'intera durata del periodo di apprendistato e per un anno dalla continuazione del rapporto di lavoro.

Regole INPS per l’apprendistato nelle microimprese

La contribuzione dovuta dai datori di lavoro fino a 9 addetti è dell’1,50% nei primi 12 mesi, del 3% dal 13° al 24° mese e del 10% dal 25° mese. A partire dal 25° mese è ridotta al 5%.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento ( ticket di licenziamento) e sono esonerate dal finanziamento ASpI e dal contributo integrativo (complessivamente pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Aliquote contributive per datori di lavoro

Per quanto riguarda i datori di lavoro, dunque, per i versamenti contributivi sono previste le seguenti aliquote, indicate con specifici codici TipoContribuzione:

Y1 : apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro);

: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del a carico del datore di lavoro); Y2 : apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro);

: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del a carico del datore di lavoro); N1 : apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro);

: apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del a carico del datore di lavoro); N2 : apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro);

: apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del a carico del datore di lavoro); J9 : apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro);

: apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del a carico del datore di lavoro); K9: contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro).