Servizi INPS: nuova consultazione flussi Uniemens

Aziende e consulenti: nuova funzionalità flussi UNIEMENS nel servizio INPS online di Consultazione

Il flusso Uniemens, accessibile tramite la procedura “Servizi per le aziende e consulenti”, è stato aggiornato con una nuova funzionalità, denominata Consultazione flussi Uniemens, che consente ad aziende e consulenti del lavoro di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione, comprese le denunce CIG a pagamento diretto e quelle dei lavoratori agricoli.

Nuove funzioni

La nuova funzionalità è accessibile dal menu di sinistra di “Servizi per le Aziende e Consulenti”, selezionando la voce “Uniemens”. Ne illustra le novità il messaggio INPS 2666/2021, che dettaglia la possibilità di visualizzare i dati della ricevuta riguardanti la nuova gestione Uniemens CIG a pagamento diretto (etichetta “PagDiretto41”) relativa ai flussi “UniEmens-Cig”(cfr. la circolare n. 62/2021) e la visualizzazione delle informazioni sullo stato di elaborazione delle denunce “PosAgri” dei lavoratori agricoli. In particolare, è possibile verificare se le denunce siano state trasferite alla relativa Gestione o se le operazioni di trasferimento siano ancora in corso. Nel primo caso l’utente può accedere direttamente all’applicativo per ottenere ulteriori informazioni sui DMAG ricostruiti dal sistema, ai fini della tariffazione e gestione degli “Elenchi”.

Le varie funzionalità

La nuova funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione veicolate tramite il flusso Uniemens:

Gestione privata – nodo PosContributiva;

Denunce Uniemens CIG a pagamento diretto – nodo PosContributiva (TipoComposizione = “41”);

Gestione separata – nodo ListaCollaboratori;

Gestione pubblica – nodo ListaPosPa;

Lavoratori agricoli OTI, OTD – nodo PosAgri;

Denunce spettacolo ante 2015 – nodo PosSportSpet.

La nuova funzionalità si affianca alla precedente versione, rinominata Consultazione Denunce Individuali-DM10, che rimarrà disponibile per la consultazione dei DM delle Aziende della Gestione privata.