ANF, maggiorazione inabili anche con visita sospesa

INPS: i ritardi Covid alle visite di accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità non precludono l'accesso alla maggiorazione ANF.

Con Messaggio 754/2021 l’INPS fornisce ha fornito alcune precisazioni sulle visite di accertamento e revisione dell’inabilità, che danno diritto alla maggiorazione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore di minorenni inabili o maggiorenni inabili al lavoro (di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153). Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei ritardi accumulati a causa della sospensione (dovuta all’emergenza Covid-19) delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità.

Ebbene, l’INPS ha chiarito che in caso di ritardo della procedura, il riconoscimento della maggiorazione ANF per inabili degli importi ANF, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, è accolto in via provvisoria in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Ovviamente, stante tutti gli altri requisiti di legge previste.