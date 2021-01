Commissione Europea: tirocini per laureati di scritto il

Credits: iStock





Al via il nuovo bando della Commissione Europea per selezionare laureati da inserire in percorsi di formazione e tirocinio.

Nuova opportunità di formazione e lavoro promossa dalla Commissione Europea e destinata ai giovani laureati, che potranno iniziare un percorso professionale nel settore amministrativo o nel ramo traduzioni. È fissata per il 29 gennaio 2021, infatti, la prossima scadenza del bando che recluta profili qualificati con competenze linguistiche. => Professioni con laurea abilitante: approvato il Ddl Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla selezione, è necessario aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore (istruzione universitaria) e aver ottenuto una laurea di primo livello. È anche indispensabile garantire un’ottima conoscenza di almeno due lingue comunitarie, una delle quali deve essere inglese, francese o tedesco. È necessario, infine, non aver completato esperienze lavorative presso un’altra istituzione o organismo della UE per un periodo superiore alle sei settimane. Le preselezioni per accedere al tirocinio si terranno tra febbraio e marzo 2021, mentre il tirocinio vero e proprio avrà luogo dal 1 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022. Per candidarsi è necessario compilare la richiesta direttamente sul portale dedicato entro il 29 gennaio 2021. Se vuoi aggiornamenti su Annunci di lavoro inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.