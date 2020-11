Veneto: formazione e tirocini per disoccupati di scritto il

Nuovo bando per attivare interventi di Work Experience in Veneto a favore dei disoccupati over 30.

La Regione del Veneto promuove nuovi percorsi di formazione e tirocinio rivolti ai disoccupati con più di 30 anni, che saranno avviati entro il 15 dicembre 2020. => Veneto: assunzioni agevolate under 35 Attraverso un bando ad hoc, infatti, viene attivato il nuovo bando per la realizzazione di interventi di Work Experience per supportare l’aggiornamento e il rafforzamento delle proprie competenze, grazie a iniziative di formazione e tirocinio che consentano di reinserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. I percorsi avranno una durata massima di 10 mesi e comprendono ore di orientamento, attività di formazione e un periodo di tirocinio in azienda da 2 a 6 mesi. Per i tirocinanti è prevista anche un’indennità di partecipazione. Saranno avviate tre diverse tipologie di Work Experience, tenendo conto dei fabbisogni formativi richiesti dalle imprese: Work Experience per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

Work Experience per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di formazione);

