Digital career fair di UniMi: colloqui e formazione

“From la Statale to Job” è l’edizione digitale della career fair promossa dall’Università degli Studi di Milano in programma dal 23 al 27 novembre.

Si svolgerà in modalità interamente digitale l’evento annuale promosso dall’Università degli Studi di Milano per favorire l’incontro di studenti e laureati di tutte le discipline con il mondo del lavoro. Cinque giornate in programma dal 23 al 27 novembre, caratterizzate dalla presenza di circa 90 grandi aziende che presenteranno le loro opportunità di stage e lavoro, illustrando ai partecipanti anche i loro progetti e i programmi di inserimento nel breve e medio periodo.

Nel corso dell’evento virtuale si terranno momenti formativi e webinar tematici, occasioni di orientamento al lavoro che permetterà ai giovani talenti di conoscere numerose grandi aziende e capire quale strada prendere in futuro, tenendo conto del proprio titolo di studio.

I partecipanti possono navigare nelle company page delle aziende partecipanti, inviare il loro CV ai recruiter e comunicare con loro tramite le live-chat.

Alle ore 10 è previsto un convegno di apertura dal titolo “Il lavoro oltre l’università, analisi dei percorsi professionali dei laureati in Lombardia”. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei 500 posti disponibili. Online è anche possibile conoscere l’elenco delle aziende partecipanti.