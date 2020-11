Esonero INPS alternativo alla cassa Covid: come fare domanda

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione: indicazioni operative INPS.

Esonero contributi dopo la CIG Covid 21 Settembre 2020 La Commissione Europea ha approvato (in quanto aiuto di Stato) l’esonero contributivo per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione Covid, e su cui l’INPS aveva già fornito le prime indicazioni con la circolare 105/2020.

Dunque, è ora possibile procedere con la richiesta di autorizzazione al beneficio: le istruzioni per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens. sono contenute nel messaggio n. 4254 del 13 novembre.

I datori di lavoro devono infatti richiedere il codice di autorizzazione “2Q”, tramite il Cassetto previdenziale, secondo le istruzioni fornite nel messaggio. Il codice ha validità da agosto a dicembre 2020.

Se il datore di lavoro decide di accedere all’esonero per la durata del periodo agevolato, ovviamente non potrà avvalersi di eventuali ulteriori periodi di cassa Covid, a meno che riguardino una diversa unità produttiva.