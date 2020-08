Ecoincentivi auto 2020: quanto valgono gli aiuti del Governo

Al via i nuovi Eco-incentivi auto introdotti dal DL Rilancio: a quanto ammontano gli sconti statali per chi acquista auto ecologiche o a basse emissioni.

Per dare nuova spinta alla ripresa del Paese dopo il lockdown da Coronavirus, il Governo ha introdotto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, nuovi contributi statali in aggiunta a quelli già in essere, per chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica. Esauriti i primi 50 milioni nel giro di pochi giorni, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Agosto per accedere al rifinanziamento della misura, attingendo al nuovo stanziamento previsto.

Parliamo dei ben noti eco-incentivi auto previsti dal Decreto Rilancio (articoli 44 e 44 bis), che ha modificato l’articolo 1, comma 1031, della legge 145/2018. introducendo lo sconto sul prezzo di acquisto della nuova auto, che viene parametrato alle sue emissioni e all’eventuale rottamazione di un veicolo usato.

I attesa di conoscere il testo del Decreto Agosto, con le novità in materia, facciamo il punto su quanto vale al momento il contributo statale. Ad oggi, i nuovi eco-incentivi auto possono arrivare:

fino a 10.ooo euro per vetture ibride ed elettriche;

per vetture ibride ed elettriche; fino a 3.500 euro per veicoli Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km), anche benzina e diesel.

Eco-incentivi auto: contributi statali e dei concessionari

Entrando nel dettaglio, l’agevolazione prevede uno sconto diviso in due parti:

un contributo a carico dello Stato;

uno a carico del concessionario.

Per le auto Euro 6 con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro IVA inclusa è pari al massimo a:

1.750 euro senza rottamazione, di cui 750 a carico dello Stato e 1.000 del concessionario;

senza rottamazione, di cui 750 a carico dello Stato e 1.000 del concessionario; 3.500 euro con rottamazione del veicolo vecchio di almeno 10 anni (1.500 bonus statale e 2.00o di sconto del concessionario).

Per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (CO2 da 0 a 20 e prezzo massimo di 61mila euro) il contributo può arrivare a:

6mila euro senza rottamazione di cui 1.000 di sconto del concessionario e 5.000 di aiuti di Stato;

senza rottamazione di cui 1.000 di sconto del concessionario e 5.000 di aiuti di Stato; 10mila euro con rottamazione a fronte di uno sconto di almeno 2.000 euro da parte del concessionario e 8.000 di aiuto governativo.

Per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km e prezzo massimo di 61mila euro il contributo è pari al massimo a:

3.500 euro senza rottamazione di cui 2.500 euro da parte dello Stato e 1.000 da parte del concessionario;

senza rottamazione di cui 2.500 euro da parte dello Stato e 1.000 da parte del concessionario; 6.500 euro con rottamazione (4.500 di aiuti di Stato, più 2.000 di sconto del concessionario).