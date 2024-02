Sconti in concessionaria: ecco le nuove offerte auto

Se l’Ecobonus auto 2024 per la mobilità elettrica tarda ad arrivare, sono già attive le promozioni lanciate dalle principali case automobilistiche.

È stato presentato all’inizio di febbraio presso il MIMIT il nuovo piano di eco-incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, che ripartisce le risorse annue e introduce anche un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale del veicolo rottamato, che salirà dagli attuali 5.000 euro a 13.750 euro.

In attesa del lancio ufficiale, non mancano gli sconti in concessionaria previsti dalle singole case automobilistiche. Vediamone alcune.

Eco-incentivi auto tra vecchie e nuove promozioni

Incentivi auto: guida ai contributi statali 12 Febbraio 2024 Per l’avvio del nuovo Ecobonus auto 2024, tuttavia, bisogna attendere la conclusione dell’iter burocratico, che potrebbe prolungarsi fino alla fine di marzo.

Il tutto, mentre da fine gennaio 2024 sono ripartiti i “vecchi incentivi” auto 2023, per favorire la diffusione della mobilità elettrica.

Sconti dalle case automobilistiche

In questa fase di transizione tra il vecchio e il nuovo Ecobonus, tuttavia, non mancano le promozioni messe a disposizione da alcune case automobilistiche che si rivolgono proprio al mercato delle auto green.

Addio Panda FIAT, benvenuta Pandina ibrida 15 Febbraio 2024 Il Bonus Tricolore FIAT, ad esempio, permette di acquistare un’auto integrando gli incentivi statali per risparmiare sul prezzo iniziale, utilizzabile anche per le auto ibride.

Le offerte arrivano anche dai brand Peugeot e Citroen per l’acquisto di veicoli Mild Hybrid o alimentati a benzina.

Toyota, inoltre, promuove il We Hybrid Bonus favorendo uno sconto fino a 6mila euro sull’acquisto di un modello ibrido. Simili offerte da Alfa Romeo, Opel, Nissan e Ford.

Ammonta a 13.750 euro, infine, l’incentivo concesso da Renault per l’acquisto di una vettura elettrica accessibile senza la presentazione dell’ISEE.