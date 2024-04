Motori elettrici, flotte aziendali driver della transizione

Flotte aziendali verso l'elettrificazione del parco auto ma a frenarle sono le autonomie ancora basse e gli elevati costi di acquisto e noleggio.

Le flotte aziendali sono protagoniste della transizione verso la mobilità elettrica. A rilevarlo è lo studio “Mobility Transformation” promosso dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand e dalla rivista Fleet Magazine, presentato in occasione del Fleet Motor Day 2024 tenutosi a Roma.

Secondo la survey, che ha coinvolto un campione di 99 aziende per complessivi 131.000 veicoli in flotta, tra cui 19.320 ibridi e 7.850 elettrici, ha mostrato come sempre più flotte aziendali stiano valorizzando la mobilità elettrificata

Saranno circa 2200 le immatricolazioni full-electric previste nei prossimi 12 mesi e ammonteranno a 11.000 quelle dei veicoli full hybrid. A frenare sarà solo l’ibrido plug-in con circa 1.700 veicoli.

A rallentare la piena apertura verso i veicoli plug-in ed elettrici è il timore per le autonomie ancora troppo basse e gli elevati costi di acquisto e noleggio.

Analizzando i vantaggi del parco auto elettrificato, secondo i fleet manager, oltre a dare un’immagine più green dell’azienda e al rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) viene segnalata la maggiore compliance con le richieste aziendali, unitamente alla possibilità di avere accesso a zone riservate ai veicoli a zero emissioni.