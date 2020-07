Ecoincentivi 2020: valgono anche per auto diesel?

Gli Eco-incentivi 2020 valgono anche per auto diesel e benzina se sono Euro 6 e rispettano determinati requisiti: scopri come ottenere il nuovo bonus auto.

Gli ultimi cinque mesi dell’anno riservano una piacevole sorpresa per chi è intenzionato ad usufruire degli Ecoincentivi 2020: dal primo agosto fino al 31 dicembre 2020 valgono anche per auto diesel e benzina, con e senza rottamazione, a patto di rispettare determinate condizioni, e aumenta l’Ecobonus su ibride ed elettriche.

La novità arriva con il Decreto Rilancio, ora convertito in legge, che ha previsto eco-incentivi auto fino a 10mila euro per vettureibride ed elettriche, e fino a 3500 euro per l’acquisto di veicoli Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km).

Eco-incentivi per auto diesel: le novità del Dl Rilancio

Per le auto diesel e benzina Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km) che abbiano un prezzo di listino inferiore a € 48.800 (IVA inclusa) si può avere un’agevolazione che va da 1.750 euro senza rottamazione e 3.500 euro con rottamazione del veicolo vecchio.

L’incentivo viene così suddiviso:

750/1.500 euro di contributo statale rispettivamente senza/con rottomazione;

rispettivamente senza/con rottomazione; 1.000/2.000 euro di contributo da parte del concessionario.