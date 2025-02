Finanziamenti e agevolazioni per PMI e Startup: tutti gli incentivi

Guida aggiornata agli incentivi, finanziamenti e agevolazioni fiscali riservati dal Governo alle imprese italiane e fruibili oggi, comprese le novità 2025.

Sono tante le novità di questo inizio 2025 per le imprese in cerca di incentivi destinati a supportare le proprie attività in vari settori, tra nuovi bandi per l’accesso ad aiuti economici, contributi pubblici e agevolazioni fiscali per le attività d’impresa e le assunzioni.

Vediamone dunque una rapida carrellata delle opportunità di recente istituzione e già in vigore.

Incentivi per investimenti e sviluppo

Ancora disponibili gli incentivi per la capitalizzazione delle MPMI, introdotti dalla Nuova Sabatini, che consentono alle imprese di investire in macchinari e attrezzature. Per la misura classica, ossia la Nuova Sabatini per i beni strumentali nuovi, le risorse sono invece terminate.

Il riferimento normativo è il Decreto interministeriale n. 43/2024, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

Qui tutti i dettagli su modalità e termini per l’attuazione dell’incentivo.

Aiuti al Mezzogiorno

Gli incentivi per la specializzazione intelligente sono stati avviati per le imprese del Sud Italia dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo supporto a progetti che mirano a migliorare la competitività delle aziende.

Questi aiuti sono destinati a imprese di qualsiasi dimensione che operano nei settori industriale, agroindustriale, artigiano e dei servizi all’industria. Le domande hanno preso il via a inizio settembre e non risulta ancora chiusa.

Mini Contratti di Sviluppo 2025

Sono concessi contributi a fondo perduto per investimenti innovativi in tecnologie strategiche, con finanziamenti fino al 55% delle spese ammissibili per le piccole imprese.

Le domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma Invitalia entro l’8 aprile 2025. È richiesto che i progetti rispettino i criteri di innovazione e sostenibilità indicati. Si specifica che sono ammessi investimenti compresi tra 5 e 20 milioni di euro nei settori digitalizzazione, energie pulite e biotecnologie.

Voucher 3I per Startup e Microimprese

Contributi fino a 4.000 euro per consulenze sulla brevettazione di invenzioni industriali. Il Voucher 3I finanzia consulenze per la verifica della brevettabilità, la stesura di domande di brevetto e il deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o all’estero.

Le domande possono essere presentate su Invitalia fino all’esaurimento dei fondi disponibili, pari a 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

Il Voucher 3I è riservato a startup innovative e microimprese, con specifiche condizioni su costituzione, sede, produzione, distribuzione utili e attività principale.

Assunzioni agevolate

Decontribuzione Sud 2025

Incentivo per imprese localizzate nel Mezzogiorno, con riduzione fino al 25% dei contributi previdenziali INPS per contratti a tempo indeterminato, nuove assunzioni e stabilizzazioni di rapporti precari. L’agevolazione prevede un decalage annuale fino al 2029, con importi massimi mensili che vanno da 145 euro per il 2025 a 75 euro per il 2029. Compatibile con esoneri per under 36 e donne svantaggiate, purché nei limiti della contribuzione dovuta.

Il beneficio è rivolto a imprese con sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rispettano la regolarità contributiva (DURC). Non è cumulabile con gli incentivi del Decreto Coesione e resta subordinato al via libera della Commissione Europea e alla circolare applicativa INPS.

Apprendistato duale 2025

Previsto un bonus contributivo con aliquota agevolata al 10% per le trasformazioni contrattuali in apprendistato professionalizzante, alta formazione, ricerca e formazione professionale regionale, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti beneficiano di ulteriori agevolazioni per la formazione di primo livello. È obbligatorio il versamento di NASpI, fondi per la formazione continua e cassa integrazione, ove previsto.

Lotta alla disoccupazione

Incentivo fiscale per chi incrementa la forza lavoro. La maxi-deduzione permette una maggiorazione del 20% sul costo del lavoro relativo ai nuovi assunti, con un aumento al 30% per categorie protette, come persone con disabilità, donne con due figli minori o giovani nei percorsi di incentivazione occupazionale.

L’agevolazione è riservata a imprese e lavoratori autonomi abituali che determinano il reddito in modo analitico. Esclusi gli imprenditori agricoli con reddito agrario e i soggetti in regime forfettario. Il beneficio si applica fino al 2027 e non incide sul calcolo degli acconti.

Incentivi assunzioni donne 2025

Sgravio contributivo del 50% per le aziende che assumono lavoratrici in settori o professioni con elevata disparità di genere, come agricoltura, costruzioni, ICT, e forza armata. Gli incentivi si applicano anche a donne con specifici requisiti di disoccupazione o residenti in aree svantaggiate, per un periodo di 12 mesi.

Gli sgravi interessano lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi, residenti in aree svantaggiate o che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi. Le agevolazioni sono previste anche per donne senza occupazione retribuita da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza. Qui tutti i dettagli.

Bonus assunzioni ADI e SFL 2025

I datori di lavoro che assumono percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o Supporto Formazione Lavoro (SFL) possono beneficiare di un esonero contributivo del 100%, fino a un massimo di 8.000 euro annui per contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. Per contratti a termine, l’esonero è al 50% fino a 4.000 euro. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni, purché nei limiti di legge.

In caso di intermediazione tramite agenzie per il lavoro, queste possono ricevere un contributo pari al 30% dell’agevolazione riconosciuta al datore di lavoro (fino a 2.400 euro per contratti stabili). Enti del Terzo Settore che agevolano l’assunzione di disabili possono ottenere fino all’80% dell’incentivo. La domanda si presenta tramite il portale INPS, utilizzando il modulo dedicato “Esonero SFL-ADI”.

Aiuti economici a settori produttivi

Reddito Energetico Nazionale

Si tratta di contributi in conto capitale riservati agli installatori di impianti fotovoltaici agevolati lo scorso anno con il REN alle famiglie meno abbienti. Dal 20 gennaio 2025, infatti, le imprese installatrici accreditate possono richiedere il finanziamento attraverso l’Area Clienti GSE, per coprire i costi degli impianti fotovoltaici a uso domestico realizzati per famiglie in condizioni di disagio economico.

Le domande devono essere inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto e il GSE comunicherà l’esito entro 30 giorni. Gli impianti devono avere una potenza tra 2 kW e 6 kW e servire unità residenziali. Un manuale specifico è disponibile per le installazioni 2024, mentre un nuovo bando è atteso per il 2025.

Bonus Moda INPS 2025

Proroga del sostegno al reddito per i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteria. I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 2024 possono richiedere un periodo di sostegno pari a 12 settimane, collocabile entro il 31 gennaio 2025. La misura è stata ampliata per includere nuovi beneficiari grazie alla legge n. 199/2024.

Le domande devono essere presentate tramite il portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS. I nuovi datori di lavoro inclusi dalla normativa dovranno attendere una circolare INPS con istruzioni operative specifiche.

Bonus patente autotrasportatori

Viene offerto un incentivo fino all’80% delle spese di formazione per il conseguimento di patenti C, D e delle abilitazioni CQC, fino a un massimo di 2.500 euro.

Il bonus è destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, valido fino al 31 dicembre 2026 e deve essere richiesto tramite la piattaforma “Buono patenti”. Con il recente rifinanziamento di 2,5 milioni di euro, sarà possibile presentare nuove domande seguendo l’ordine cronologico, fino a esaurimento fondi.

Bonus Editoria

il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha comunicato le modalità di accesso al credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritti al ROC, riguardante le spese sostenute nel 2024. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi diretti previsti dalla normativa vigente. Le risorse disponibili ammontano a 60 milioni di euro.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2025 per le spese 2024, esclusivamente in modalità telematica.

Finanza agevolata per Startup e PMI

Transizione digitale ed energetica

Il Governo ha stanziato 3 miliardi di euro per promuovere la transizione digitale ed energetica, attraverso i Piani Transizione 4.0 e 5.0, supportando le imprese nel loro percorso di innovazione e sostenibilità. Le misure incentivano l’innovazione in impianti e macchinari e permettono anche l’acquisto di beni per l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. L’obiettivo è guidare le aziende nel percorso di transizione ESG con soluzioni finanziarie dedicate.

Le imprese possono accedere a finanziamenti a medio-lungo termine e a soluzioni leasing digitali, con l’assistenza di specialisti PNRR e ESG. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni, inclusi fondi europei, e copre investimenti in tecnologie avanzate, formazione del personale e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La prenotazione del credito deve essere effettuata tramite la piattaforma “Transizione 5.0” del GSE.

Bonus IPO per la quotazione delle PMI

;e PMI che si sono quotate in Borsa nel 2024 possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2025, seguendo le modalità stabilite dal decreto ministeriale del 23 aprile 2018.

Il Bonus IPO è esentasse e può coprire fino a 500mila euro delle spese legate alla quotazione in mercati regolamentati dell’UE o dello Spazio economico europeo.

Bonus Startup e PMI Innovative 2025

Con il nuovo anno sono entrati in vigore una serie di aggiornamenti sulla normativa e sugli incentivi per investimenti in imprese innovative. Le Startup Innovative godono adesso di detrazioni IRPEF al 65% e crediti d’imposta per incubatori, mentre le PMI Innovative vedono limitate le agevolazioni con la scadenza della detrazione IRPEF al 50%.

Bisogna anche verificare i nuovi requisiti di permanenza nel registro speciale per non perdere le opportunità offerte dal credito d’imposta per incubatori e acceleratori. Per mantenere lo status o accedere alle agevolazioni, predisporre un business plan che evidenzi l’impatto innovativo degli investimenti.