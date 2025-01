Reddito Energetico: al via i contributi alle imprese

Dal 20 gennaio gli installatori di impianti fotovoltaici agevolati con il Reddito Energetico Nazionale possono ottenere un finanziamento in conto capitale.

È operativa dal 20 gennaio 2025 la finestra temporale per le richieste di finanziamento in conto capitale per gli interventi realizzati tramite Reddito Energetico Nazionale da parte degli installatori degli impianti fotovoltaici agevolati.

Gli installatori ammessi al contributo REN volto a coprire i costi sostenuti, possono richiedere utilizzando l’apposita sezione dell’Area Clienti GSE.

Le imprese installatrici accreditate sono quelle indicate nella vetrina dei soggetti a cui si sono rivolti i beneficiari del finanziamento in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, caratterizzati da una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW.

Gli impianti agevolati devono essere al servizio di unità immobiliari di tipo residenziale e utilizzati da nuclei familiari in condizione di disagio economico (ISEE inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico).

Dopo la domanda al GSE per il contributo alle famiglie, adesso bisogna inoltrare la richiesta (entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso), per il finanziamento spettante alle imprese installatrici che hanno realizzato gli impianti agevolati.

Sarà il GSE a comunicare entro 30 giorni l’esito della valutazione delle domande, che devono essere inviate entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Disponibile anche un manuale per la compilazione delle domande relative alle installazioni 2024, mentre per il 2025 è atteso un nuovo bando.