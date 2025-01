Mini Contratti di Sviluppo 2025: domanda incentivi dal 5 febbraio

Nuova Sabatini Capitalizzazione, fondi interamente disponibili: guida completa alle regole per accedere alle agevolazioni e per inoltrare la domanda.

Voucher 3I a Startup innovative e microimprese per la consulenza sulla brevettazione di invenzioni industriali: domande al via con procedura a sportello.

Decontribuzione Sud in Manovra 2025: scontro INOS del 25% per dipendenti a tempo indeterminato ma incompatible con le assunzioni agevolate del DL Coesione.

Piano Transizione 5.0: semplificazione delle procedure, incentivi green per imprese, cumulo agevolazioni, bonus fotovoltaico, aliquota unica 10 milioni.

Credito d’imposta ZLS: aperta la procedura di domanda, tutte le istruzioni

Credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS): come accedere al beneficio fiscale per gli investimenti 2024.