Transizione digitale ed energetica: 3 miliardi di euro per le imprese

Crédit Agricole Italia finanzia con tre miliardi di euro le imprese che investono nella transizione digitale ed energetica attraverso i Piani 4.0 e 5.0.

Crédit Agricole Italia ha istituito un plafond da 3 miliardi di euro per sostenere la transizione energetica del sistema produttivo, supportandolo negli investimenti finalizzati ad aumentare i livelli di digitalizzazione e allo stesso tempo a efficientare i consumi energetici.

Le nuove risorse sono destinate alle imprese che desiderano accedere alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0 e dal confermato Piano Transizione 4.0, attuando una serie di iniziative e soluzioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Grazie al supporto dei suoi team di specialisti PNRR e ESG, Crédit Agricole Italia fornisce prodotti di finanziamento personalizzati e condizioni dedicate, oltre a soluzioni leasing digitali e automatizzate andando incontro ai bisogni di natura non tradizionale (non finanziaria).

Le misure Transizione 4.0 e 5.0 incentivano le imprese a implementare processi d’innovazione in impianti, macchinari e beni immateriali, stimolando un efficientamento energetico o a livello di struttura produttiva o di processo interessato dagli investimenti.

In questi casi, le aziende potranno essere agevolate anche nell’acquisto di beni per l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, come impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Obiettivo di Crédit Agricole Italia è anche quello di accompagnare le imprese nel loro percorso di transizione ESG, mettendo a disposizione soluzioni finanziarie e competenze dedicate.