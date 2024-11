ADI e SFL: parte il Bonus assunzioni per i datori di lavoro

Modello e procedure per chiedere la decontribuzione sulle assunzioni dei percettori di assegno di inclusione e supporto formazione lavoro.

I datori di lavoro che assumono dipendenti percettori di Assegno di Inclusione (AdI) o Supporto Formazione Lavoro (SFL) godono di un esonero contributivo fino al 100%. A tal fine, l’INPS ha rilasciato il modulo per la richiesta del beneficio.

Nella domanda di bonus assunzione AD/ISFL bisogna indicare se l’assunzione è avvenuta tramite agenzie per il lavoro: in questo caso, scatta in automatico un bonus anche per l’intermediario, informato via PEC.

Bonus assunzione disoccupati in ADI o SFL

ADI per chi lavora: regole e adempimenti 6 Novembre 2024 I benefici contributivi spettanti a datori di lavoro ed eventualmente anche all’agenzia di intermediazione sono regolati dal DL n. 48/2023 che ha istituito i nuovi ammortizzatori sociali sostitutivi del Reddito di Cittadinanza. Per le assunzioni a tempo indeterminato (pieno o parziale) o contratti di apprendistato, i datori di lavoro privati hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 8mila euro annui. Se l’assunzione è a termine il beneficio è al 50% fino a un tetto di 4mila euro.

Domanda INPS online per datori di lavoro

Il modulo di istanza online, denominato “Esonero SFL-ADI”, si trova all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al seguente percorso:

Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > sezione Strumenti > Vedi tutti.

Il datore di lavoro che vuole utilizzare l’esonero contributivo deve inviare il modulo indicando:

lavoratore assunto,

prestazione di cui risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI),

codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato,

importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità,

eventuale percentuale di part-time, aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio,

eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

L’INPS effettua l’istruttoria e concede l’autorizzazione, mediante comunicazione in calce al modulo di istanza, individuando anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Quantificazione dello sgravio INPS

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive, secondo indicazioni contenute nel messaggio.

Per i vincoli legati al finanziamento della misura, se dopo aver inviato l’istanza aumenta l’orario di lavoro (per esempio in seguito a trasformazione di un part-time in full-time), il beneficio fruibile non può comunque superare l’importo già autorizzato nella procedura telematica.

Viceversa, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, il datore di lavoro deve riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Bonus extra per agenzie di lavoro e Terzo Settore

I datori di lavoro, nel modulo di richiesta, devono specificare se c’è stata questa attività di intermediazione.

In caso di intermediazione tramie agenzia per il lavoro , la legge prevede il diritto a un contributo pari al 30% del beneficio riconosciuto al datore di lavoro, fino a un massimo di 2.400 euro (il 30% di 8mila euro). Il tetto scende a 1.200 euro per le assunzioni a termine o con contratto stagionale.

, la legge prevede il diritto a un contributo pari al riconosciuto al datore di lavoro, fino a un massimo di 2.400 euro (il 30% di 8mila euro). Il tetto scende a 1.200 euro per le assunzioni a termine o con contratto stagionale. Se l’attività di intermediazione è svolta da enti del Terzo Settore per l’assunzione di una persona disabile, il contributo è pari al 60-80% dell’incentivo, rispettivamente per contratti a tempo indeterminato o determinato.

Le procedura riconosce automaticamente il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del bonus mediante invio di una comunicazione per posta elettronica certificata.

Le Agenzie o gli ente possono accedere al portale INPS e inserire l’IBAN per ricevere il contributo dal seguente percorso:

Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > sezione Strumenti > Vedi tutti > Cruscotto SFL-ADI

Il pagamento avviene a partire dal 30esimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN. Il cruscotto consente di visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato e di quelli eventualmente già fruiti.

Le istruzioni per la domanda sono contenuti nel Messaggio 3888/2024. Il dettaglio dei benefici contributivi è disponibile nella Circolare 111/2023.