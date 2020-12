DL Natale: contributi immediati alla Ristorazione

Contributi a fondo perduto: ristori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che subiranno un calo di fatturato per le chiusure di Natale.

Stretta Covid, Italia rossa dal 24 dicembre 18 Dicembre 2020 Nel decreto legge di Natale approvato in Consiglio dei Ministri il 18 dicembre, con ulteriori disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus, trovano posto anche alcuni ristori dell’ultima ora, motivati dalle ulteriori chiusure disposte per le festività di fine anno volte a ridurre assembramenti e scongiurare una terza ondata di contagi Covid-19.

Il decreto, infatti, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare alle attività dei servizi di ristorazione con Codice Ateco 56, ossia quelle di somministrazione di alimenti e bevande che subiranno un calo del fatturato a causa delle misure previste nei prossimi giorni.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà pari a quello già stanziato dal Decreto Rilancio (in pratica, non saranno “aumentati” come quelli del Decreto Agosto, ma resteranno quelli originari).

Restano escluse tutte le altre attività economiche pur interessate a restrizioni e limitazioni dal medesimo provvedimento.

Codici Ateco con ristori immediati

I codici Ateco interessati sono indicati nell’Allegato 1 del DL 172/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre ed entrato in vigore il giorno successivo.

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina