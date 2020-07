Reddito di Emergenza: domanda entro luglio

Reddito di Emergenza: scadenza domande 31 luglio, invariata la procedura e le istruzioni INPS, campagna di comunicazione ministeriale.

Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza: le differenze 22 Maggio 2020 Per richiedere il REm (Reddito di Emergenza) c’è tempo fino a fine luglio. La proroga del termine ultimo di domanda del sussidio straordinario istituito dal Decreto Rilancio per tutelare le famiglie in difficoltà rimaste fuori dagli aiuti del Cura Italia, è stata disposta dall’articolo 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (Decreto Cig).

Domanda Rem

Per richiedere il sussidio al reddito tramite si utilizza apposita procedura INPS che, in base alla scadenza originaria, andava inoltrata entro il 30 giugno mentre adesso, grazie al decreto legge per la fruizione immediata delle 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, si può presentare entro il 31 luglio 2020.

In relazione alle istruzioni di domanda REm contenute nella circolare INPS 69/2020 del 3 giugno scorso, al paragrafo “Termini e modalità di presentazione delle domande di REM” il termine indicato per la richiesta del beneficio va inteso come prorogato al 31 luglio.

La domanda deve essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare (richiedente il beneficio, per conto di tutto il nucleo stesso).

Il sussidio una tantum spetta per il solo mese di maggio ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus (verifica i requisiti REm). La domanda per il Reddito di Emergenza si può inoltrare autonomamente – dal link diretto nella home page del sito INPS (www.inps.it) autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica – oppure rivolgendosi a CAF e patronati, ma sempre esclusivamente online.

Reddito di emergenza

​Dal 18 luglio è partita anche una campagna di comunicazione (attraverso uno spot televisivo e radiofonico “Reddito di emergenza, l’aiuto che serve. Adesso”) dedicata al Reddito di emergenza a supporto dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19. Obiettivi:

informare cittadini e nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica sulla possibilità di beneficiare del Reddito di emergenza;

comunicare l’obiettivo della misura;

informare sulle modalità per presentare la domanda e sulla scadenza.