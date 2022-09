Monitorare i costi aziendali per affrontare inflazione e caro energia: come impostare un efficace controllo di gestione, sfruttando Business Intelligence e risorse digitali.

La crisi energetica rappresenta un’emergenza internazionale che rischia di minacciare la competitività delle aziende, con pesanti ripercussioni sul mondo imprenditoriale. Focalizzando l’attenzione sull’Italia, secondo l’agenzia di rating Fitch la recessione non è lontana, tanto che nel 2023 potrebbe verificarsi una contrazione del PIL pari allo 0,7% proprio a causa dell’aumento dei costi dell’energia.

Con l’inflazione che supera abbondantemente l’8%, dovuta prevalentemente all’incremento dei prezzi delle materie prime energetiche, migliaia di imprese rischiano di chiudere i battenti in pochi mesi originando una perdita incalcolabile di posti di lavoro.

Una boccata d’ossigeno in questo scenario preoccupante è rappresentata dalle misure di sostegno varate dal Governo, che con il Decreto Aiuti Ter punta ad attenuare l’impatto del caro vita anche attraverso agevolazioni ad hoc destinate alle aziende. Se da un lato il nuovo credito d’imposta sui consumi energetici rappresenta un valido supporto per tutte le imprese (con potenza del contatore da 4,5 kw), dall’altro lato per queste ultime è fondamentale monitorare i costi e impostare un efficace controllo di gestione, sfruttando le risorse digitali più innovative.

È qui che entra in gioco la Business Intelligence, un alleato indispensabile per poter prendere decisioni strategiche, realizzare obiettivi concreti e risparmi a breve e a lungo termine, ottenendo il massimo rendimento dai dati.

Controllo di gestione e monitoraggio dei costi

Il controllo di gestione permette di ottenere una fotografia dettagliata dell’andamento economico dell’azienda, utile sia per pensare a nuovi obiettivi di Business sia per individuare eventuali criticità da risolvere.

Ottenere informazioni puntuali su costi e ricavi, in particolare, rappresenta una tappa fondamentale anche al fine di mettere in atto adeguate politiche di risparmio.

Il controllo di gestione, inoltre, si rivela strategico per verificare la spesa energetica e per compiere un’analisi dettagliata dei costi relativi alle forniture di luce e gas che, mai come in questo momento, stanno influendo negativamente sul bilancio aziendale.

Business Intelligence: perché portarla in azienda

Strumento innovativo per agevolare il controllo di gestione e la governance dell’impresa, la Business Intelligence è una componente vitale nelle aziende dell’Industria 4.0, che con la crescita e l’affermazione dei Big Data sono chiamate a immagazzinare una grande quantità di dati provenienti da una pluralità di fonti, da analizzare, riordinare, catalogare e monetizzare.

La BI rappresenta l’insieme di tutti i processi e gli strumenti che si propongono di esaminare le informazioni aziendali: più dati si conoscono, più è facile creare strategie vincenti per il futuro, pertanto le aziende necessitano di strumenti di analisi potenti che siano flessibili e facili da usare.

Affidarsi ai software di Business Intelligence diventa quindi imprescindibile non solo per raccogliere e rielaborare i dati, ma anche trasformarli in un vantaggio competitivo per ciascuna azienda.

Software per la Business Intelligence: obiettivi e vantaggi

La Business Intelligence è ormai una necessità per le aziende che vogliono cogliere le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Affidarsi a un software di BI significa raggruppare e valorizzare i dati di diversa estrazione e natura, restituendoli sotto forma di report sempre aggiornati per ottenere una visione d’insieme dell’azienda.

Questa capacità di estrarre le informazioni da tutti i processi aziendali per poi rielaborarle genera benefici da diversi punti di vista, tra cui l’ottimizzazione della pianificazione strategica, sia sul breve che sul lungo periodo.

I report basati su dati e analytics raccolti e analizzati con tecniche di BI, infatti, costituiscono una vera ricchezza per l’azienda, permettendo ai manager di individuare e modificare le strategie e i processi aziendali, confortati da indicatori forniti in tempo reale.

TeamSystem Enterprise BI: tutte le funzionalità

Non adottare un software per la Business Intelligence rischia di causare frammentazione e incompletezza, spingendo i vertici aziendali a prendere decisioni istintive e non supportate da dati concreti.

Una valida soluzione per le aziende che vogliono avvicinarsi alla Business Intelligence è TeamSystem Enterprise BI, il modulo Business Intelligence di TeamSystem Enterprise integrato nell’area Budget e Controllo di Gestione che mette a disposizione strumenti evoluti e intuitivi per organizzare e ottimizzare al meglio tutti i dati aziendali, nell’ottica della Digital Transformation.

Grazie alla sua struttura intuitiva, il software TeamSystem Enterprise BI consente l’accesso a sei funzioni principali:

analisi preconfigurate : è la vista di partenza dove è possibile trovare i report principali;

: è la vista di partenza dove è possibile trovare i report principali; dashboard : è il luogo in cui poter valutare tutti gli indicatori;

: è il luogo in cui poter valutare tutti gli indicatori; KPI : sezione in cui ogni KPI è profilato sul modello di business in uso, con possibilità di monitoraggio per ogni KPI ritenuto fondamentale;

: sezione in cui ogni KPI è profilato sul modello di business in uso, con possibilità di monitoraggio per ogni KPI ritenuto fondamentale; cruscotto : utile per ottenere informazioni sintetiche;

: utile per ottenere informazioni sintetiche; aree gestionali : suddividono l’analisi della Business Intelligence a seconda dell’area di interesse, amministrativa, produttiva, commerciale, finanziaria o altro;

: suddividono l’analisi della Business Intelligence a seconda dell’area di interesse, amministrativa, produttiva, commerciale, finanziaria o altro; QlikSense: funzione specifica di TeamSystem Enterprise BI che permette al manager di consultare librerie con analisi approfondite su diverse aree applicative.

Punti di forza del modulo TeamSystem Enterprise BI sono la velocità, la fruibilità anche da parte degli utenti non esperti, la possibilità di gestire più dati provenienti da più sorgenti non integrabili tra loro e l’analisi verticale di ogni settore merceologico. Il tutto a portata di click e all’insegna della condivisione.

Gli incentivi per accedere alle soluzioni TeamSystem

Il Governo ha varato un pacchetto di misure e agevolazioni fiscali per sostenere l’innovazione 4.0 delle imprese, incentivando gli investimenti finalizzati ad accelerare la trasformazione tecnologica e digitale.

In linea con gli obiettivi del PNRR e grazie al Piano Transizione 4.0 e alla Legge di Bilancio 2022, è possibile beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali 4.0: l’incentivo può essere richiesto per investire sull’ERP TeamSystem Enterprise, anche relativamente al modulo TeamSystem Enterprise BI.