Le PMI del manufacturing possono trarre notevoli vantaggi dall’uso di un gestionale ERP completo e integrato come Microsoft Dynamics 365 Business Central, potenziato grazie alle estensioni certificate messe a disposizione da NAV-LAB.

La gestione completa, semplificata e integrata dei processi aziendali incrementa notevolmente le chance di successo del business, grazie a flussi operativi automatizzati, maggiore efficienza e velocità, e dati migliori per prendere decisioni più efficaci.

Anche le PMI che operano nel Manufacturing possono trarre numerosi vantaggi da una gestione aziendale centralizzata che includa tutti gli aspetti della produzione, da mettere in atto grazie a una soluzione gestionale ERP come Microsoft Dynamics 365 Business Central e a un partner qualificato come NAV-LAB per implementare questa risorsa al meglio.

NAV-LAB, infatti, vanta una lunga tradizione a fianco delle piccole e medie imprese produttive, supportandole nel percorso di trasformazione digitale dei loro processi gestionali. La maggior parte dei processi produttivi, infatti, è soggetta a frequenti cambiamenti e la progettazione evolve continuamente, richiedendo maggiore efficacia e flessibilità.

Microsoft Business Central alleato delle PMI

L’ERP in cloud Microsoft Dynamics 365 Business Central contiene tecnologie molte avanzate e strumenti di Intelligenza Artificiale predittiva e generativa e rappresenta un prezioso alleato per le PMI manifatturiere italiane, che possono contare su una soluzione in grado di coprire tutti gli aspetti della produzione grazie a un’unica interfaccia intuitiva e condivisa.

La piattaforma ERP di nuova generazione creata da Microsoft, infatti, consente di affrontare al meglio una lunga serie di operazioni (dall’acquisizione di un ordine fino alle problematiche successive alla sua evasione) così come gli aspetti più critici di una lavorazione, relativi ad esempio alla redditività complessiva di una commessa e alla disponibilità di componenti e materiali. Tutto questo risparmiando tempo e fatica.

Microsoft Dynamics 365 Business Central, utilizzabile ovunque e costantemente aggiornato, dispone di specifiche funzionalità di base già comprese come standard nell’area produzione e assemblaggio:

visualizzazione carichi ed elenco delle varie attività, per gestire la capacità per ogni macchina o risorsa di produzione e utilizzare i centri di lavoro per memorizzare le informazioni di default sui processi di produzione;

creazione di versioni delle distinte base e dei cicli di produzione;

creazione di ordini di produzione e registrazione di consumo e output, calcolando i fabbisogni netti in base agli ordini di produzione e gestendo la tracciabilità per numero di serie e lotti;

gestione del carico finito delle risorse in base alla capacità;

gestione dell’insieme di articoli vendibili, materie prime, sottoinsiemi e risorse come distinta base di assemblaggio;

gestione degli ordini di assemblaggio, con il rifornimento degli articoli relativi;

prospetto costi standard, offrendo ai controllori aziendali un modo affidabile ed efficiente per mantenere costi di inventario accurati;

creazione della distinta base di produzione e pianificazione della capacità produttiva;

aggiunta di aree di produzione esterne per la gestione del conto lavoro con indicazione di processo WIP o No WIP.

NAV-LAB: estensioni certificate Tempo Zero per l’ERP Microsoft

NAV-LAB mette a disposizione delle imprese specifiche App aggiuntive all’ERP Microsoft, estensioni certificate Microsoft per Business Central, create per potenziarne le funzionalità standard, al fine di rispondere in modo efficace alle necessità di personalizzazione delle PMI.

Tempo Zero Cloud per Microsoft Dynamics 365 Business Central, versione Cloud della soluzione Tempo Zero “On premise” e già utilizzata in Italia da oltre 20 anni da centinaia di aziende, permette l’avvio facile e veloce dell’ERP agevolando la gestione di determinate aree anche con procedure autoguidate. È anche disponibile la versione internazionale Tempo Zero Worldwide.

La App rappresenta un prerequisito per l’installazione delle altre estensioni NAV-LAB, tra cui:

Tempo Zero Premium con funzionalità che introducono nell’ERP internazionale la tipica flessibilità delle vivaci aziende produttive italiane;

con funzionalità che introducono nell’ERP internazionale la tipica flessibilità delle vivaci aziende produttive italiane; Tempo Zero Jobs che amplia la gestione delle commesse alle aree aziendali assemblaggio e manufacturing;

che amplia la gestione delle commesse alle aree aziendali assemblaggio e manufacturing; Tempo Zero COA Plus per la contabilità analitica e industriale;

per la contabilità analitica e industriale; Tempo Zero QMS per integrare nel sistema ERP le informazioni provenienti dalla gestione della qualità nelle aree vendite, magazzino e produzione.

Tempo Zero Premium dedicato al Manufacturing

Per soddisfare le esigenze più avanzate delle PMI del manufacturing, inoltre, NAV-LAB ha ideato Tempo Zero Premium, disponibile anche nella variante internazionale Tempo Zero Worldwide Premium, che introduce una serie di miglioramenti alle funzionalità standard di Business Central per ottenere ancora maggiore flessibilità, efficienza e controllo.

Tempo Zero Premium, ad esempio, offre funzioni aggiuntive relative al controllo dei costi, alla tracciabilità e alla produzione su commessa, facilita la gestione attraverso report movimentazioni, valorizzazione della distinta base a costo ultimo e l’analisi degli ordini di produzione con i relativi costi. È anche possibile ottenere una puntuale tracciabilità degli ordini di produzione.

Con Tempo Zero Premium, inoltre, ogni PMI manifatturiera può procedere facilmente al disassemblaggio di un articolo prodotto e alla riapertura di un ordine di produzione, automatizzando alcuni passaggi come la chiusura massiva di ordini di produzione e la redazione del piano spedizioni e del piano ricevimenti avanzato, ottenendo un miglioramento delle operazioni di ricevimento e spedizione della merce.

NAV-LAB, in collaborazione con Microsoft, ha organizzato un webinar sulle soluzioni per aumentare l’efficienza dei processi produttivi, grazie all’intelligenza artificiale.

21 novembre 2024 | ore 14:30 – 16:00

AI e digitalizzazione nelle PMI del Manufacturing

con Microsoft Business Central e App Tempo Zero

SEGUI l’evento >> clicca qui per iscriverti al webinar