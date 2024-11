Falsi avvisi dall’Agenzia delle Entrate

Occhio alle email di notifica fraudolente: è in corso l'invio di false comunicazioni fiscali, volte ad acquisire le credenziali di accesso al portale AdE.

Nuovo allarme phishing da parte dell’Agenzia delle Entrate, che segnala la diffusione di false comunicazioni pervenute via email relative a presunte notifiche amministrative.

Vediamo come si presentano le missive, come capire se sono false e come difendersi.

Notifiche fraudolente che imitano l’Agenzia delle Entrate

La campagna phishing riprende attività fraudolente segnalate anche in data 19 giugno, 21 marzo e 23 febbraio 2024, con email che si propongono di carpire le credenziali d'accesso al portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Il testo dei falsi avvisi, tuttavia, è più scarno rispetto alle comunicazioni precedenti e cita semplicemente i termini di legge sulla base dei quali verrebbe fornita la notifica amministrativa.

Caratteristiche delle false email

Le false email del Fisco contengono avvisi e notifiche fasulle, presentando un link malevolo che punta ad una finta finestra di login, tramite cui i cybercriminali tentano di sottrarre nome utente e password dei contribuenti.

Oggetto : “Informazioni Atto ARXXXXXXXXX (numero variabile) NOME”;

: “Informazioni Atto ARXXXXXXXXX (numero variabile) NOME”; URL : visualizzata non corrisponde a quella effettiva del link, che in ogni caso non è sul dominio istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;

: visualizzata non corrisponde a quella effettiva del link, che in ogni caso non è sul dominio istituzionale dell’Agenzia delle Entrate; schermata contraffatta di login all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di raccogliere le credenziali di accesso.

L’Agenzia delle Entrate raccomanda la massima attenzione, invitando a non aprire gli allegati e a non cliccare alcun link.