Come affrontare l’avvio di una nuova attività orientandosi tra burocrazia, adempimenti e incentivi? Un valido aiuto è offerto dal webinar promosso lo scorso 21 novembre da Fatture in Cloud, con focus sulle opportunità generate dalle tecnologie più all’avanguardia.

I fattori che determinano la crescita e il fallimento di un’impresa sono numerosi, tuttavia a svolgere un ruolo cruciale è soprattutto il primo periodo di attività: se gestito in modo ottimale, infatti, le probabilità di successo a lungo termine aumentano notevolmente.

Per i nuovi imprenditori, tuttavia, la strada verso la realizzazione di un progetto di business è disseminata di ostacoli, relativi in particolare ai molteplici adempimenti burocratici, ai vincoli fiscali e alla costruzione di una valida reputazione, fondamentale per potenziare la competitività e adattarsi al mercato.

Per fornire informazioni e strumenti utili a chi si approccia per la prima volta al mondo dell’imprenditoria, Fatture in Cloud ha organizzato il webinar dal titolo “Nuove imprese 2025 fra imposte, stima dei costi, sgravi fiscali e AI” tenutosi lo scorso 21 novembre 2024 da Camilla Vignoli, Dottoressa commercialista di Milano specializzata in start up e attività immobiliari. Una guida esplorativa per affrontare passo dopo passo l’avvio di una nuova attività, senza lasciarsi sfuggire le opportunità che arrivano dalle tecnologie più all’avanguardia.

Strategie utili per affrontare le prime fasi

Le prime fasi di un’impresa sono molto delicate e riuscire a costruire fiducia e credibilità diventa una priorità. Una gestione prudente e trasparente delle aspettative, tuttavia, aiuta a definire un’immagine di serietà e maturità che diventerà un vero e proprio biglietto da visita.

Tra le strategie più efficaci per partire con il piede giusto rientrano ad esempio l’identificazione dei costi fissi e dei costi variabili, necessaria per pianificare in modo più preciso il fabbisogno di liquidità.

Anche affidarsi a un consulente si rivela fondamentale, rivolgendosi a un professionista che supporti nella gestione delle pratiche burocratiche e a calcolare in anticipo il carico fiscale.

Agevolazioni fiscali, contributive e incentivi

Ogni impresa, soprattutto se avviata da poco tempo, necessita di risorse economiche per portare avanti il business con successo. Informarsi riguardo tutte le opportunità e gli incentivi disponibili è la strada giusta da percorrere, anche in vista delle misure inserite nella Legge di Bilancio 2025.

È possibile suddividere le agevolazioni rivolte alle imprese in due grandi categorie:

fondi e finanziamenti concessi a livello nazionale e regionale, provenienti dal bilancio dello Stato, dai fondi dell’Unione Europea e dalle stesse Regioni. A questo proposito è utile consultare regolarmente il sito ufficiale di Invitalia, i portali delle Camere di Commercio e i bandi regionali;

concessi a livello nazionale e regionale, provenienti dal bilancio dello Stato, dai fondi dell’Unione Europea e dalle stesse Regioni. A questo proposito è utile consultare regolarmente il sito ufficiale di Invitalia, i portali delle Camere di Commercio e i bandi regionali; incentivi all’innovazione e alla digitalizzazione, tra cui il Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, il Bonus Transizione 4.0 e il Credito d’imposta per formazione 4.0.

Come l’Intelligenza Artificiale (AI) supporta le nuove PMI

Gli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale rappresentano preziosi alleati durante le prime fasi di una nuova impresa, e non solo. Tra i vantaggi dei chatbot AI, ad esempio, è possibile annoverare il miglioramento del servizio clienti e l’assistenza virtuale automatizzata che riduce i tempi di attesa e alleggerisce il carico sulle risorse umane.

Oltre a garantire supporto all’analisi dei dati per ottimizzare le decisioni strategiche, la AI permette di ottenere previsioni finanziarie attendibili attraverso l’analisi di dati come le vendite, le spese e il comportamento dei clienti.

Fatture in Cloud e AI

L’integrazione della AI direttamente nei programmi informatici aziendali sta diventando realtà grazie alle funzionalità previste dal software di fatturazione e di gestione dell’attività Fatture in Cloud, che a breve sarà disponibile in una prima versione Beta destinata agli utenti che operano in modalità “Complete”.

Interrogando l’Assistente Virtuale sarà possibile ottenere rapidamente informazioni e grafici sull’andamento della propria attività, ricevendo supporto anche per comprendere ed interpretare i dati attraverso spiegazioni e suggerimenti intelligenti, indispensabili per guidare le decisioni aziendali.

>> Guarda la registrazione video <<

Webinar Fatture in Cloud

a cura di Camilla Vignoli