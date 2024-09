Passepartout: gestionali AI e servizi sempre più integrati

Passepartout, le novità 2024-2025: assistenza AI integrata nei gestionali, post-vendita sempre più di qualità ed una holding operativa con sede in Italia.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti, il fatturato in forte crescita, il consolidamento della strategia legata ai partner, la costituzione di una nuova holding operativa in Italia con l’obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare i processi operativi e di sviluppo delle società acquisite: sono le novità fondamentali annunciate da Passepartout durante il consueto meeting annuale con la rete di distribuzione.

La software house ha chiuso il 2023 con ricavi in aumento del 10% sull’anno precedente, 200 dipendenti, una base di 228mila utenti attivi sui gestionali e quasi 34mila installazioni complessive.

Assistente AI nei gestionali e presto in tutti i prodotti

Intelligenza Artificiale per PMI: vantaggi, applicazioni e sfide 16 Settembre 2024 Tra le novità di prodotto, segnaliamo le nuove funzionalità di AI nei gestionali di casa Passepartout. Sono due gli interventi intrapresi: l’automatizzazione di funzionalità come la contabilizzazione delle fatture elettroniche e la riconciliazione bancaria; l’implementazione di un assistente virtuale AI che l’azienda intende applicare trasversalmente a tutti i prodotti software.

Le altre novità di prodotto

Passi avanti anche nell’integrazione fra Mexal e le soluzioni gestionali sviluppate dalle aziende del Gruppo Passepartout Italia. Fatta salva l’integrazione nativa con software di terze parti e piattaforme di automazione già presenti sul mercato, come quelle per la gestione della logistica, l’industria 4.0 e il CRM.

Fra le novità, in vista c’è l’uscita di un sistema proprietario di pagamenti elettronici. Agli utenti viene fornito un gateway universale in grado di far transitare gli importi all’interno dei vari back office. C’è una funzione pay-by-link, utilizzabile da aziende e professionisti per richiedere pagamenti collegati a fatture emesse e ricevere il movimento di incasso in contabilità in maniera automatica.

Un altro annuncio è il lancio 2025 di una nuova piattaforma cloud di Business Intelligence con logiche web e semplicità di configurazione con diversi cruscotti e grafici pronti all’uso. Si tratta di un’evoluzione del progetto lanciato lo scorso anno all’interno della divisione Ho.Re.Ca. (alberghi, risotranti e bar).

Peraltro, sono diversi gli upgrade per i prodotti Ho.Re.Ca., con una nuova interfaccia di web booking su Welcome che consente ad esempio di salvare una ricerca e riprenderla in seguito, nuove integrazioni con Whatsapp, un sistema di previsione dei prezzi di vendita basato sull’analisi dello storico della struttura ma anche sulla lettura dei prezzi pubblicati dai concorrenti.

Infine, l’e-commerce. La piattaforma Passweb ha raggiunto nel 2023 un volume di transazioni superiore ai 215 milioni di euro, è utilizzata da 285 categorie Ateco, pensata per essere accessibile anche a piccole imprese non strutturate per l’e-commerce. La gestione dell’architettura cloud si prepara ad accogliere nel proprio ecosistema un sofisticato strumento di protezione dagli attacchi informatici di tipo DDOS anche per i siti ecommerce di secondo livello.

Passepartout: partner a tutto tondo

Per quanto riguarda il canale, il piano Partner 5.0 mira ad una riclassificazione dei partner in differenti livelli di performance e l’adozione di best practice volte a standardizzare i termini commerciali e la qualità dei servizi offerti.

L’obiettivo è incentivare le aziende partner a strutturarsi meglio per affrontare i mercati, con un focus particolare su settori chiave come l’assistenza post-vendita, ritenuto dall’azienda un elemento strategico per mantenere la leadership nel mercato delle soluzioni gestionali e la giusta via per facilitare i processi di software adoption.

Nei mesi scorsi, sulla base di questi criteri Passepartout ha condotto un’analisi approfondita sui partner, riscontrando la necessità di uniformare i modelli di assistenza e l’offerta commerciale.