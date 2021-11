Terza dose vaccino Covid: come anticipare senza rischi?

Come disdire una prenotazione per vaccino COVID 26 Agosto 2021 Per spostare l’appuntamento della dose booster del vaccino anti Covid, in Lombardia come nella gran parte delle altre Regioni che si affidano ad una piattaforma web di gestione prenotazioni,è necessario prima disdire l’apuntamento preso a 180 giorni e poi prenderne uno nuovo anticipanto a 150 giorni.

Come prenotare la terza dose di vaccino Covid: guida per Regione 22 Novembre 2021

Il solo un parere, ma non mi sembra che al momento sia particolarmente alto il rischio di non riuscire ad anticipare l’appuntamento per la terza dose. E’ vero che si sta registrando un boom di prenotazioni, probabilmente anche in vista delle festività natalizie, ma la capacità degli hub vaccinali è ampia.Il rischio, semmai, è di doversi recare presso un diverso centro.

Un’altra strada potrebbe essere il vaccino in farmacia. In questo caso, lei può andare direttamente in negozio a effettuare la prenotazione, le farmacie sono dei punti di somministrazione indipendenti, e di conseguenza è possibile effettuare il cambio con maggior sicurezza.