PMI e intelligenza artificiale: i percorsi di innovazione di Delfi.ai

Percorsi di innovazione basati sull'Intelligenza Artificiale grazie alla piattaforma Delfi 2.0. di Mare Group: ecco come funziona e come può migliorare le scelte di business.

L’intelligenza artificiale è senza dubbio una delle innovazioni più interessanti per quanto riguarda la digitalizzazione applicata alle imprese. Tra i nuovi sviluppi ci sono infatti soluzioni in grado di migliorare la produttività delle aziende, e non solo di quelle di grandi dimensioni ma anche delle PMI.

È questo il caso di Delfi 2.0, l’ultimo progetto realizzato da Mare Group per la piattaforma Delfi.ai, pensata per permettere alle piccole e medie imprese di migliorare la propria produttività nel segno della transizione digitale e delle nuove tecnologie.

In questo articolo analizziamo gli ultimi sviluppi della piattaforma, a cominciare dai percorsi di innovazione.

Mare Group: intelligenza artificiale per le PMI

Mare Group è una holding campana con un fatturato pro forma di circa 40 milioni di euro e più di 300 dipendenti. Rappresenta il primo gruppo nel Sud Italia per capitale sociale e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Nasce come società di consulenza al fianco delle grandi imprese e ora mette a disposizione la propria esperienza e competenza anche per le PMI. Lo fa con Delfi.ai e nel segno dell’intelligenza artificiale.

Come funziona Delfi 2.0? Inserendo la partita IVA e la mail aziendale si ottiene un indice di innovazione che stabilisce a che punto si trova l’azienda producendo un report in cui propone le misure da adottare per migliorare il livello di innovazione, scaricabile dalla dashboard e interamente gratuito.

Delfi.ai: le novità di Delfi 2.0

Delfi.ai è stata ideata da Mare Group per permettere alle imprese di piccole-medie dimensioni di migliorare il proprio livello di innovazione.

A soluzioni quali Innovation Index e report di innovazione ha aggiunto recentemente la possibilità di scegliere un percorso di innovazione, disponibile secondo diverse tipologie base.

Cosa sono i percorsi di innovazione di Delfi 2.0? Si tratta di funnel all’interno dei quali vengono definite le azioni, i prodotti e i servizi di cui l’azienda può avvalersi per ottimizzare la produttività nel segno dell’innovazione, compresi i bonus e gli incentivi più validi tra quelli disponibili.

L’impresa viene guidata attraverso l’intelligenza artificiale e ha modo di accedere a un’offerta integrata, a fronte di un preventivo tailor made.

I percorsi di innovazione messi a disposizione da Delfi.ai, su cui viene poi sviluppata la proposta su misura, sono quattro. Vediamoli insieme:

Prima digitalizzazione. Un funnel dedicato alle aziende che sono ancora agli inizi nella transizione digitale, sia per quanto riguarda la parte software che quella hardware, nonché rispetto alla comunicazione. Industria 5.0. L’ideale per le aziende del settore manifatturiero che desiderano approfittare delle nuove tecnologie per implementare la propria produzione. Leve finanziarie. Un percorso basato sull’Innovation Management, in cui le opzioni tecnologiche di ultima generazione permettono di ottimizzare il rapporto costi-benefici. Nuove tecnologie. Una soluzione indicata per quelle aziende che sono già all’avanguardia per quanto concerne la digitalizzazione e desiderano approfittare del valore aggiunto degli strumenti più innovativi.

I percorsi di innovazione non sono la sola frontiera messa appunto all’interno di Delfi 2.0. Mare Group ha ideato anche una chat dedicata in cui è possibile confrontarsi a tu per tu con l’intelligenza digitale per l’attuazione delle scelte.

È inoltre stato creato un marketplace di prodotti specifico per le PMI, ideato proprio per consentire alle imprese di avere a disposizione delle soluzioni manageriali in grado di fare la differenza all’interno di un mercato che con l’online è ancora più competitivo.

L’innovazione si rivela il fattore capace di fare la differenza e con Delfi.ai diventa a portata di click.