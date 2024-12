Fisco su Mobile: notifiche personalizzate dall’Agenzia delle Entrate su App IO per adempimenti e pagamenti personali, chiarimenti generici via SMS.

Bonus Decoder a casa per il passaggio al Dvb-T2 il 28 agosto

Bonus Decoder a casa per gli over 70 in vista del nuovo standard per la TV Digitale terrestre in Italia che modifica la gestione delle frequenze.