Dalla digitalizzazione dei processi di acquisto in azienda possono derivare notevoli vantaggi: ecco quali sono e perché è fondamentale affidarsi a un fornitore di prodotti e servizi in grado di offrire soluzioni di e-procurement B2B efficaci.

La fase di procurement che coinvolge un’azienda e i suoi fornitori svolge una funzione strategica per il business, rivelandosi fondamentale al fine di ottimizzare l’approvvigionamento e gestire al meglio le relazioni commerciali.

Poter amministrare in modo digitale e automatizzato tutto ciò che concerne gli acquisti di beni e servizi, inoltre, è certamente un valore aggiunto in grado di generare notevoli benefici, primo tra tutti la drastica riduzione degli sprechi di tempo e di risorse che caratterizzano le operazioni manuali.

A offrire un valido contributo per la dematerializzazione e l’automatizzazione delle transazioni commerciali tra le aziende e i fornitori è stata la diffusione dell’e-procurement B2B, che consente di avere a disposizione un’unica piattaforma online per gestire in modo smart e sicuro ogni fase del processo di acquisto.

Vantaggi dell’automatizzazione dei processi di acquisto

Quanto influisce la digitalizzazione della fase di procurement nella crescita aziendale? Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio per l’Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, le imprese che sono più avanti nel processo di trasformazione digitale raggiungono mediamente un utile netto del +28% rispetto alle altre.

Digitalizzare interamente la supply chain, creando un magazzino digitale basato su sistemi logistici integrati e abbracciando l’e-procurement è la strada giusta da percorrere per innovare i processi di approvvigionamento, andando incontro a numerosi vantaggi a prescindere dal settore produttivo e dalle dimensioni dell’attività:

maggiore efficienza e produttività dell’ufficio acquisti;

dell’ufficio acquisti; riduzione degli sprechi, in termini di costi e di tempi, potendo liberare risorse da investire in attività più remunerative;

migliore ottimizzazione delle scorte ;

; automatizzazione delle attività e conseguente riduzione degli errori umani ;

; monitoraggio costante di tutti i processi, potendo tracciare e registrare digitalmente ogni acquisto per tenere il budget sempre sotto controllo ;

; produzione continua senza blocchi e interruzioni, grazie all’implementazione di sistemi logistici intelligenti.

Digitalizzazione dei processi amministrativi: tecnologie a confronto

A offrire una stima dettagliata dei benefici che derivano dell’adozione delle principali tecnologie a supporto della digitalizzazione dei processi amministrativi è un recente studio promosso da Würth, in collaborazione con l’Osservatorio Digital B2b del Politecnico di Milano. Il report, infatti, sottolinea come il 46% delle transazioni nelle aziende B2B venga gestito tramite e-commerce, mentre l’efficientamento complessivo generato dal passaggio dalla gestione ordine manuale a quella tramite sito o App è del 32%.

La tecnologia EDI, invece, è alla base del 48% delle transazioni B2B e anche in questo caso l’efficientamento che deriva dalla digitalizzazione dei processi arriva al 36%, raggiungendo il 69% se si considerano le operazioni di gestione delle fatture.

Circa il 26% delle transazioni B2B, inoltre, viene gestito tramite Marketplace, mentre raggiunge il 36% l’efficientamento che consegue al trasferimento dalla gestione ordine manuale a quella tramite PunchOut e integrazione gestionale.

A portare notevoli benefici, infine, è anche il passaggio dalla gestione manuale ai sistemi logistici digitalizzati di riordino automatico, che raggiunge il 57% in termini di efficientamento: rientrano in questa categoria i sistemi Kanban per il controllo del flusso dei materiali (in modalità Flex e Full) e i distributori automatici di DPI.

Soluzioni Würth per l’e-procurement B2B

Per cogliere tutti i vantaggi della digitalizzazione dei processi di acquisto, in ogni caso, è determinante affidarsi a un fornitore di prodotti che sia in grado di offrire le migliori e più efficienti soluzioni di e-procurement.

È certamente il caso di Würth, che permette di efficientare l’ufficio acquisti beneficiando di soluzioni di e-procurement B2B scalabili e su misura grazie alla business unit Azienda Digitale, specializzata nella digitalizzazione e ottimizzazione dell’intero ciclo dell’ordine, in particolare tramite:

B2B Marketplace : Würth è presente nei principali marketplace B2B come Sap Ariba, Iungo, Coupa, MePA, SupplyOn, Jaggaer, Unite e Metel, dove i buyer possono visualizzare tutti i cataloghi dei vari fornitori in un’unica piattaforma, confrontando i prezzi e completando l’ordine;

: Würth è presente nei principali marketplace B2B come Sap Ariba, Iungo, Coupa, MePA, SupplyOn, Jaggaer, Unite e Metel, dove i buyer possono visualizzare tutti i cataloghi dei vari fornitori in un’unica piattaforma, confrontando i prezzi e completando l’ordine; Tracciati elettronici EDI (Electronic Data Interchange): grazie a questa tecnologia è possibile scambiare dati direttamente dal proprio gestionale, senza alcun intervento umano e inviando flussi di informazioni bidirezionali come conferme d’ordine, fatture, DDT e query dedicate, in modo rapido e sicuro;

(Electronic Data Interchange): grazie a questa tecnologia è possibile scambiare dati direttamente dal proprio gestionale, senza alcun intervento umano e inviando flussi di informazioni bidirezionali come conferme d’ordine, fatture, DDT e query dedicate, in modo rapido e sicuro; Interfaccia OCI / PunchOut: acronimo di Open Catalog Interface, le interfacce OCI integrano il sistema gestionale del cliente con il portale e-commerce del fornitore, agevolando l’accesso diretto al catalogo dei prodotti in formato elettronico. L’ufficio acquisti, in sintesi, può visualizzare i prodotti disponibili e inviare l’ordine direttamente dal proprio gestionale, rendendo automatico il processo di acquisto.

