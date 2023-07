SPID: accordo UE per l’Identità Digitale Europea eID

Accordo politico sul Regolamento dell'Identità Digitale Europea eID: accesso sicuro e gratuito ai servizi pubblici e privati in tutta la UE.

Da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo è stato raggiunto un accordo politico sull’Identità Digitale Europea (eID), L’intesa detta gli elementi fondamentali per realizzare un regolamento ad hoc mirato a garantire alle persone e alle imprese un accesso affidabile ai servizi pubblici e privati transfrontalieri nella UE.

Saranno i futuri lavori tecnici a completare il testo giuridico conformemente all’accordo politico. Il Regolamento, poi, sarà illustrato ai rappresentanti degli Stati membri (Coreper) per ottenerne l’approvazione.

Un portafoglio europeo di identità digitale

SPID per altri due anni 26 Aprile 2023 Mentre in Italia resta ancora in vigore il ricorso allo SPID per i servizi pubblici nazionali – così come avviene in altri paesi comunitari per l’accesso agli analoghi portali locali e nazionali di pubblico servizio e utilità – da alcuni anni nella UE si sta lavorando ad un servizio unico e interoperabile, per superare i confini nazionali.

L’obiettivo della UE è infatti quello di creare un portafoglio europeo di identità digitale personale, a disposizione su smartphone per assicurare tanto l’identificazione quanto l’autenticazione elettronica, in ogni luogo e momento e in piena sicurezza.

Da SPID a eID: cosa cambia

Il nuovo regolamento prevede dunque un adeguamento tecnico alle credenziali rilasciate dai fornitori accreditati che oggi emettono soluzioni di identità digitale, allo scopo di renderle interoperabili alivello europeo: sarà basato su una nuova architettura tecnica e un quadro di riferimento comuni, prevedendo anche un allineamento alla legislazione vigente in materia di cybersicurezza.

Secondo l’accordo, sono infatti previsti elevati livelli di garanzia e viene stabilito che l’emissione, l’uso per l’autenticazione e la revoca dei portafogli sia gratuito per le persone fisiche.

Inoltre, il regolamento prevede un ampliamento dei servizi fiduciari qualificati oggi accessibili con identità digitale, integrando ad esempio la prestazione di registri elettronici e la gestione di dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici a distanza.