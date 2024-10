Carta Giovani Nazionale: guida all’attivazione e agli sconti

Cos'è e come funziona la Carta Giovani Nazionale, lo strumento che rende accessibili opportunità e agevolazioni per i giovani tramite App IO.

La Carta Giovani Nazionale è stata ideata per offrire ai giovani italiani ed europei residenti in Italia agevolazioni e vantaggi specifici. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è rivolta ai cittadini di età compresa tra 18 e 35 anni con un ISEE non superiore a 35.000 euro.

Grazie alla carta, è possibile accedere a sconti su beni e servizi culturali, sportivi e legati al benessere, validi su tutto il territorio nazionale e, in molti casi, anche in Europa tramite il circuito EYCA.

Vediamo in dettaglio cos’è la Carta Giovani Nazionale, come si scarica, attiva e utilizza, online e offline.

Cos’è la Carta Giovani Nazionale?

La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale che permette ai giovani di ottenere agevolazioni che vanno dal 5% al 30% per l’accesso a numerosi servizi e beni. Offre opportunità concrete di risparmio e accesso facilitato a cultura, turismo, sport, benessere e molto altro. La carta è valida su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata tramite l’app IO.

Come usare la Carta Giovani Nazionale

Grazie alla Carta Giovani Nazionale, si possono ottenere sconti su una vasta gamma di servizi offerti da aziende e operatori nei settori del turismo, della cultura, della mobilità, dei servizi bancari e finanziari, dello sport, della telefonia, del lavoro, della formazione, della casa e dell’ambiente. Ad esempio, sono previsti sconti fino al 30% sui biglietti dei treni, fino al 20% sulle principali piattaforme per viaggi, fino al 15% su voli aerei e viaggi in pullman, fino al 10% sulle crociere e sugli affitti brevi, e fino al 5% presso strutture ricettive.

Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, la carta aderisce al circuito EYCA (European Youth Card Association), che offre sconti e agevolazioni in diversi Paesi europei.

Come attivare la Carta Giovani Nazionale

L’attivazione della Carta Giovani Nazionale è stata resa semplice attraverso pochi passaggi tramite l’app IO.

Accedere con SPID o CIE

L’app IO deve essere scaricata dagli store ufficiali e l’accesso deve essere effettuato utilizzando l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0). Dopo il primo accesso, sarà possibile utilizzare il PIN prescelto o il riconoscimento biometrico per accedere in futuro.

Attivare la Carta Giovani Nazionale

Una volta all’interno dell’app, bisogna andare alla sezione Portafoglio, premere “Aggiungi” e selezionare “Sconti, bonus e altre iniziative”. Selezionando “Carta Giovani Nazionale” e seguendo le istruzioni, la carta verrà attivata e sarà visibile nel portafoglio se si rientra nella fascia d’età richiesta.

Come utilizzare la Carta Giovani Nazionale

Una volta attivata, la Carta Giovani Nazionale può essere utilizzata per ottenere sconti e agevolazioni in negozi fisici e online.

Trovare gli esercenti aderenti

All’interno dell’app IO, nella sezione dedicata alla Carta Giovani Nazionale, si può accedere alla lista degli esercenti che partecipano all’iniziativa. Questa lista è costantemente aggiornata, permettendo di visualizzare i dettagli delle agevolazioni disponibili.

Utilizzare la carta nei negozi fisici

Quando si fanno acquisti in un negozio fisico aderente, è necessario aprire l’app IO e mostrare la Carta Giovani Nazionale alla cassa. Una volta riconosciuta, lo sconto verrà applicato automaticamente al proprio acquisto.

Acquisti online con codice sconto

Se si fanno acquisti online, bisogna aprire il dettaglio dell’agevolazione di interesse nell’app IO, copiare il codice sconto e incollarlo nel campo dedicato sul sito dell’esercente. Alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti.

Acquisti online senza codice sconto

Alcuni esercenti online non richiedono l’uso di codici sconto. In questi casi, l’app IO indirizzerà direttamente alla pagina dove sarà possibile accedere all’agevolazione.

Utilizzo del circuito EYCA

Per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, la Carta Giovani Nazionale è collegata al circuito EYCA, offrendo sconti e agevolazioni in tutta Europa. Quando si fanno acquisti in negozi fisici all’estero, è sufficiente mostrare la carta tramite l’app IO. Per gli acquisti online, le modalità di accesso possono essere verificate sul sito EYCA.

Supporto e assistenza

In caso di necessità di assistenza o ulteriori informazioni, è possibile consultare le domande frequenti direttamente nell’app IO premendo il punto di domanda (?) in alto a destra. Se si riscontrano problemi, una richiesta di assistenza può essere inviata tramite l’app premendo su “Scrivici”.