Sulla app IO arrivano patente, tessera sanitaria e Disability Card

Patente e tessera sanitaria in formato elettronico e valore legale in arrivo sulla App IO: novità per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Patente, Disability Card e tessera sanitaria stanno per essere inseriti nella App IO: dopo la sperimentazione avviata a luglio, l’IT Wallet dovrebbe essere presentato il 15 ottobre, in occasione della riunione ministeriale del G7 su tecnologia e digitale.

In autunno dovrebbe completarsi la validazione dei documenti caricati, così da poter partire con l’avvio a regime per tutti gli utenti a gennaio 2025.

I nuovi servizi sulla App IO

IT-Wallet: Patente, Tessera Sanitaria e Disability Card su App IO 8 Luglio 2024 Patente, carta della disabilità e tessera sanitaria elettronica – accessibili tramite QR-Code sulla App IO – saranno documenti digitali con pieno valore legale, utilizzabili a tutti gli effetti come quelli su supporto fisico, che non sarà più necessario esibire in forma cartacea. Sulla app saranno poi implementati anche servizi collegati ai nuovi documenti: ad esempio, al titolare della patente potranno arrivare le multe stradali.

Il cronoprogramma

Per quanto riguarda l’IT Wallet (il Sistema di portafoglio digitale italiano istituito con il Decreto PNRR-quater a febbraio), la sezione conterrà inizialmente tessera sanitaria e patente, poi tessera elettorale e carta europea della disabilità. In futuro dovrebbero poi arrivare anche la carta d’identità e i titoli di studio.

La sperimentazione dell’IT Wallet sull’app IO è iniziata quest’estate, in autunno scattterà la validazione dei documenti caricati e a quel punto la disponibilità dei nuovi servizi sull’applicazione sarà estesa a un numero sempre crescente di utenti, con il debutto ufficiale su scala nazionale a gennaio 2025.

Come funziona e come usare la App IO

La App IO (scaricabile da App store per chi ha un iPhone e da Play Store per chi ha uno smartphone con sistema operativo Android) permette di accedere a molteplici servizi della Pubblica Amministrazione evitando di registrarsi separatamente ai servizi enti.

Sul portale web dedicato si può consultare l’elenco completo di tutte le amministrazioni che aderiscono, con i relativi servizi disponibili.

Il punto di accesso digitale ai servizi pubblici, che tutti abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi con il Green Pass Covid, il CashBack e il Bonus Vacanze, oggi offre ormai numerose altre funzionalità (compresi alcuni servizi INPS e INAIL) olte alla possibilità di effettuare i pagamenti PagoPA, comprese le rette scolastiche.

I servizi offerti sono essenzialmente di due tipi: notifica (es.: scadenza bollo auto o tessera elettorale) e pagamento (di spese pubbliche) tramite PagoPA.

A livelo nazionale, su APP IO ci sono le casse previdenziale, INPS e INAIL, l’ACI, l’Agenzia delle Entrate, i vari Ministeri e diverse agenzie. A livello locale l’elenco annovera migliaia di enti.

Per accedere alle prestazioni pubbliche ci vuole sempre l’identità digitale (Spid, Carta d’idenitità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi), mentr è anche possibile impostare una serie di servizi personalizzabili come gli avvisi sulle scadenze di pagamento o i promemoria in calendario.