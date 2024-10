Documenti digitali su App IO per tutti entro fine anno

Tra ottobre e dicembre tutti potranno accedere alla patente digitale e alla tessera sanitaria elettronica sulla App IO con pieno valore legale: il cronoprogramma.

Dal 23 ottobre, 50mila utenti potranno caricare sulla App IO la propria patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta Europea della Disabilità, per avere sempre a portata di mano questi documenti sul cellulare, in formato elettronico ma con pieno valore legale. Si procederà poi per scaglioni, fino al rilascio per tutti dell’IT Wallet, il cosiddetto “portafoglio digitale italiano”.

Il cronoprogramma è stato fornito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, in un’intervista al Sole 24 Ore.

Vediamo le nuove anticipazioni.

Documenti su IT Wallet: il cronoprogramma

Sulla App IO arrivano patente, tessera sanitaria e Disability Card 10 Ottobre 2024 Si tratta del secondo step della fase sperimentale avviata a luglio, con un calendario che prosegue con l’allargamento progressivo della platea.

In base alle nuove anticipazioni, dopo quello in programma il 23 ottobre, il successivo rilascio è previsto il 6 novembre per altre 250mila cittadini, si prosegue il 20 novembre con 1 milione di cittadini e, infine, entro il 4 dicembre dovrebbe essere completata l’operazione.

Entro fine anno, quindi, tutti i titolari dei documenti sopra citati potranno caricarli e conservarli sulla App IO. Nel corso del 2025 si passerà al caricamento della tessera elettorale, del passaporto e del titolo di studio.

Documenti elettronici con valore legale

Per accedere alla App IO e ai documenti digitali, autenticandosi con credenziali SPID o CIE (Carta d’Idenitità Elettronica), bisogna visitare la sezione denominata Portafoglio, nella quale si possono caricare e visualizzare i documenti, a partire da patente, tesserino sanitario e Disability Card, secondo gli scaglioni ed il calendario sopra indicati.

Già da subito, si tratta di poter disporre della versione digitale certificata dei documenti originali, per cui ne conservano il valore legale. Ad esempio, la patente potrà essere mostrata in caso di controllo di polizia contrariamente ad una semplice fotografia del documento, che invece non ha valore legale.

Non ci sono invece ancora le funzionalità online abilitate dalla versione digitale dei documenti, che partiranno nel 2025 con l’operatività a regime dell’IT Wallet.

In altri termini, in questa prima fase i documenti hanno piena validità legale ma solo nel mondo fisico, mentre per utilizzarli online sono necessarie implementazioni tecnologiche ancora non disponibili.