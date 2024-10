Turismo e trasformazione digitale: trend e nuovi servizi

Innovazione tecnologica e AI per le aziende dei settori Turismo e Hospitality: al TTG Travel Experience di Rimini, i servizi TeamSystem per la ricettività.

Alla TTG Travel Experience di Rimini, l’evento incentrato sulla promozione del turismo mondiale, quest’anno si parla di tecnologie in grado di offrire un concreto passo avanti nella qualità dei servizi, in un’epoca caratterizzata troppo spesso da uno storytelling “artificiale” a scopo di puro marketing.

Sono previsti anche dibattiti e momenti di confronto sul’Intelligenza Artificiale al servizio dell’ospitalità

I servizi digitali trainano le vacanze 7 Agosto 2024 All’evento, in programma fino all’11 ottobre, è presente anche la tech company italiana TeamSystem, che fa il punto sulle strategie di trasformazione digitale per la competitività dei servizi ricettivi.

Ad esempio tramite la suite di prodotti per Turismo e Hospitality, con soluzioni integrate per il business online e offline.

In anteprima a Rimini, la società presenta anche una soluzione gestionale dedicata al mondo alberghiero ed extra-alberghiero, che include funzionalità di Revenue Management (TeamSystem Hospitality): avanzati sistemi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning permettono di applicare le migliori strategie tariffarie, calcolando i prezzi di vendita delle camere a seconda di variabili in gioco (come stagionalità e concorrenza).

Il software gestionale gestisce anche gli adempimenti normativi e fiscali (comprese tassa di soggiorno e invio schede alloggiati) e centralizza le prenotazioni e le vendite sui vari i canali. Tutto da un’unica piattaforma.