Come gestire la Contabilità in Cloud con un gestionale completo e a misura di PMI

Affidarsi a un software di Contabilità in Cloud completo ed efficace può fare realmente la differenza per favorire la crescita del business: ecco quali sono i vantaggi per le PMI e le funzionalità più innovative.

La gestione della contabilità aziendale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita del business. È un processo tanto importante quanto delicato volto alla registrazione ogni evento di natura economica o finanziaria che si verifica all’interno di un’azienda, permettendo agli imprenditori e ai professionisti di conoscerne nel dettaglio lo stato di salute per programmare strategie vincenti.

In un mercato sempre più competitivo, inoltre, è fondamentale che la contabilità venga amministrata in modo preciso e corretto, rispettando tutti i principi legislativi contabili e tenendo traccia delle entrate e delle uscite. Queste necessità sono condivise dalle grandi aziende, dalle PMI e dalle microimprese, dove la gestione contabile viene spesso svolta senza un’adeguata preparazione e, soprattutto, senza sfruttare le semplificazioni offerte dalle nuove tecnologie.

Per ottimizzare la produttività e semplificare tutti i processi contabili, infatti, impostare una gestione manuale dei documenti (spesso basata sui fogli di calcolo) non è più una soluzione efficiente. Oltre ad aumentare il rischio di errore, infatti, questo approccio non offre la possibilità di automatizzare i processi amministrativi quotidiani e di facilitare adempimenti e scadenze fiscali.

Per superare questi limiti, tuttavia, passare all’uso di un software di contabilità e gestione aziendale in Cloud è la strada giusta da percorrere.

Vantaggi di un software di gestione contabile in Cloud

Sempre più aziende scelgono un software in Cloud per gestire la contabilità in modo sicuro ed efficiente, riuscendo a tenere sotto controllo tutti i principali aspetti contabili in modo semplice e flessibile.

Oltre a essere facilmente accessibili da qualsiasi device, infatti, i programmi di gestione contabile in Cloud non necessitano di alcuna installazione e garantiscono un utilizzo facile e intuitivo. I vantaggi che ne derivano sono numerosi:

riduzione dei costi , perché le applicazioni Cloud non necessitano di interventi in loco per aggiornamenti o manutenzione;

migliore efficienza , grazie alla possibilità di accedere ai dati aziendali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento;

collaborazione in tempo reale , in quanto il Cloud permette di interagire con le persone coinvolte nella gestione dell’azienda e di condividere la contabilità con il commercialista, che avrà a disposizione documenti sempre aggiornati;

sicurezza dei dati , che vengono archiviati su server in Cloud certificati e protetti da sistemi di ultima generazione.

Per sfruttare al massimo questi e altri benefici è determinante affidarsi a un partner in grado di offrire soluzioni innovative e smart per la gestione contabile, come il software Contabilità in Cloud di TeamSystem ideato e strutturato a misura di PMI.

Perché scegliere Contabilità in Cloud?

Contabilità in Cloud è la soluzione completa e intuitiva che consente all’area amministrativa di un’azienda di gestire l’intera contabilità in modo efficiente e smart, utilizzando un’unica piattaforma. È uno strumento pensato appositamente per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese che vogliono avere il business sempre sotto controllo, contando sulla sicurezza garantita dall’infrastruttura in Cloud.

Attraverso il software, infatti, è possibile ottenere una gestione intuitiva e agile delle principali attività aziendali, come fatturazione elettronica, contabilità generale, vendite e acquisti, reportistica e progetti. Il tutto da un’unica postazione e senza bisogno di installare altri programmi contabili.

Scegliere Contabilità in Cloud, inoltre, significa abilitare la gestione completa della contabilità in modalità Cloud condivisa e integrata dal commercialista. Il modulo che prevede l’accesso alla piattaforma da parte del professionista, infatti, permette un confronto proficuo e consente a quest’ultimo di visualizzare in tempo reale le informazioni del business dei clienti, potendo fornire un supporto adeguato e costante.

Funzioni chiave di Contabilità in Cloud

Oltre alla fatturazione elettronica a norma, con la possibilità di creare, inviare le fatture e monitorarne lo stato, Contabilità in Cloud offre numerose funzioni chiave legate alla contabilità generale:

gestione bilancio , grazie alla sezione dedicata alla reportistica dalla quale è possibile ottenere la stampa del bilancio in vari formati;

liquidazioni IVA , mensili o trimestrali, da visualizzare e stampare in base alle specifiche dell’azienda;

gestione della contabilità anche in partita doppia ;

gestione del piano dei conti , visualizzando movimentazioni, saldo contabile e monitoraggio dei saldi, anche con la possibilità di importare i valori di budget per ogni conto;

gestione dei cespiti , scegliendo la tabella ministeriale delle percentuali di ammortamento riferita all’attività aziendale e definendo gli automatismi di rilevazione contabile. È possibile codificare ogni cespite, calcolare le quote di ammortamento, stampare il registro dei cespiti e il bilancio provvisorio.

Altre funzioni utili: vendita, acquisti e progetti

Alle funzionalità legate alla contabilità generale, inoltre, Contabilità in Cloud affianca altre funzioni volte a semplificare le attività aziendali legate alla gestione dei progetti, delle vendite e degli acquisti:

gestione progetti , con la creazione e la modifica di progetti, sotto-progetti e anagrafiche, registrando le singole attività e indicando ore di lavoro svolte, km percorsi, spese sostenute e costi di acquisto di materiali;

vendita e acquisti : è possibile amministrare l’intero flusso delle vendite, creando facilmente preventivi e fatture e gestendo gli ordini dei clienti . Il software consente anche di monitorare gli ordini dei fornitori, creare profili dei clienti e documenti di trasporto , compilare preventivi , definire e aggiornare listini di vendita , monitorare le scadenze di pagamento.

=> Scopri tutte le funzionalità del gestionale Contabilità in Cloud di TeamSystem visitando il sito ufficiale.