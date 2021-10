Bonus TV o ri-sintonizzazione canali: dal 20 ottobre si passa in HD

Bonu TV e passaggio dei primi canali televisivi al nuovo digitale terrestre su MPEG-4 con trasmissioni in HD: calendario e istruzioni di sintonizzazione.

A partire dal 20 ottobre 2021 parte il passaggio al nuovo Digitale Terrestre DVB-T2 in alta definizione (HD) con codifica MPEG-4 dei primi programmi televisivi, con un calendario che al momento è su base volontaria da parte degli canali TV. I primi saranno 9 programmi RAI e 6 programmi Mediaset:

Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola,

TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Per prepararsi al passaggio, bisogna controllare se il proprio televisore è compatibile e se supporta i canali in alta definizione (HD). Per fare il test basta andare su uno di questi canali e verificare se almeno uno è già visibile: 501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD.

Se nessuno dei tre canali di test è visibile, occorre sostituire la TV o dotarla di un nuovo decoder, sfruttando anche i due esistenti contributi statali: il già esistente Bonus TV decoder (con requisito ISEE) e il nuovo Bonus Rottamazione TV (senza limiti ISEE, per chi paga il canone RAI) fino a 100 euro, valido fino al 31 dicembre 2022 (o fino ad esaurimento fondi). I due incentivi sono cumulabili (elenco rivenditori autorizzati). Per fare domanda del Bonus bisogna rottamare un vecchio televisore, anche consegnandolo al rivenditore.

Se invece il televisore risulta compatibile, basta effettuare la ri-sintonizzazione dell’apparecchio televisivo seguendo le seguenti istruzioni:

Secondo gli ultimi dati del Ministero per lo Sviluppo Economico aggiornati al 1° ottobre, in tutto sono stati erogati oltre un milione di bonus (1.215.420 contributi, di cui 1.032.649 per i televisori e 182.771 per i decoder, di cui 159.719 per la piattaforma terrestre e 23.052 per il satellite. Sono 719.426 i voucher concessi per il primo bonus (quello inizialmente da 50 euro, ora sceso a 30 euro, per famiglie con ISEE fino a 20mila euro), mentre sono 495.994 i contributi erogati per l’acquisto di nuovi apparecchi con rottamazione di un vecchio televisore.