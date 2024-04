Agenzia Entrate su App IO: addio email e SMS per notifiche e rimborsi

Fisco su App IO: notifica personalizzata su rimborsi, contratti in scadenza, adempimenti, rate di pagamento e comunicazioni non recapitate.

L’Agenzia delle Entrate è sbarcata sull’App IO, aderendo alla piattaforma realizzata da PagoPA, così da poter inviare ai cittadini notifiche personalizzate su scadenze, rimborsi e adempimenti da ricordare.

Con il nuovo corso, il Fisco dirà addio ai messaggi via SMS e email per le comunicazioni individuali ai contribuenti.

Notifiche Agenzia Entrate su App IO

Fisco: in arrivo scadenze e notifica atti su App IO 27 Marzo 2024 Come annunciato nei giorni scorsi, sulla APP IO sono state attivate due categorie di notifiche:

Comunicazioni per te , con avvisi personalizzati su rimborsi e dichiarazione dei redditi precompilata, mancato recapito di comunicazioni fiscali e notifiche di attivazione deleghe;

, con avvisi personalizzati su rimborsi e dichiarazione dei redditi precompilata, mancato recapito di comunicazioni fiscali e notifiche di attivazione deleghe; Le tue Scadenze, con promemoria personalizzati su scadenza di contratti registrati, adempimenti e pagamenti a rate.

Esempio dei messaggio: “Stiamo erogando il tuo rimborso xxxx <tipo tributo> xxxx <anno> sul conto corrente che hai indicato: lo riceverai nei prossimi giorni”.

Come cambiano le comunicazioni del Fisco

L’Agenzia delle Entrate mira a scongiurare il rischio di phishing e smishing, ossie le truffe veicolate tramite SMS e posta elettronica, che troppo di frequente inducono gli ignari contribuenti a condividere i propri dati personali e bancari con malintenzionati che si spacciano per l’Amministrazione finanziaria.

Anche per questo motivo l’Agenzia dismetterà le comunicazioni più tradizionali, come SMS ed email, che di fatto non prevedono neppure l’autenticazione con credenziali digitali personali e sono dunque meno sicure.

Su questa dismissione non c’è tuttavia ancor un annuncio ufficiale, anche se la strada ormai è segnata.

APP IO sempre più completa

La nuova adesione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla piattaforma rende sempre più utile per i contribuenti scaricare e utilizzare la APP IO, applicazione dei servizi pubblici.

L’app IO è disponibile per iOS e Android e, una volta installata, per usarla è necessario autenticarsi con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

Sulla stessa applicazione, lo ricordiamo, sono veicolati anche i messaggi di altre amministrazioni pubbliche accreditate al servizio:

ACI

Agea

Agenzia delle Entrate

Agenzia Industrie Difesa

Cassa Forense

E-Distribuzione

Enpacl – Ente Nazionale di Previdenza Ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro

Enpaf – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Enpam – Ente Nazionale di Previdenza Ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Enpav

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Biologi

Fondazione Onaosi

Inail

INPS

Istat

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Pcm – Dipartimento per Le Politiche Giovanili e Il Servizio Civile Universale