Fondo Credito INPS per un prestito dopo la pensione

Pensioni: online la domanda di adesione al Fondo Credito INPS 23 Agosto 2021 Il Fondo Credito è accessibile ai pensionati del pubblico impiego, quindi lei ha il requisito utilizzare il prestito INPS purché sia iscritto al Fondo, che in base alle risorse disponibili effettua piccoli prestiti a dipendenti pubblici e ai pensionati.

Ci sono anche i prestiti a lunga scadenza della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che però vengono previsti per specifiche esigenze. In questo caso, comunque, la somma delle rate di restituzione non può superare il quinto della pensione. Tra l’altro c’è un servizio online fornito dall’Istituto di Previdenza che consente anche la simulazione dei prestiti per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.