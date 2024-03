Fisco: in arrivo scadenze e notifica atti su App IO

Agenzia delle Entrate: scadenze e adempimenti su App IO, firma digitale in videochiamata, assistenza a voce e condivisione schermo del pc con i funzionari.

Sulla App IO non arrivano solo patente e tessera sanitaria ma anche le scadenze fiscali, le notifiche, le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate e persino la notifica di atti digitali. Lo prevede il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, nella parte dedicata alle semplificazioni per i cittadini grazie alla digitalizzazione.

In arrivo, inoltre, anche nuove funzionalità per la videochiamata con gli operatori del Fisco: senza recarsi allo sportello, si potrà risolvere ogni pratica e firmare digitalmente documenti, arrivando anche a condividere il Desktop quando si chiede assistenza a voce.

Vediamo i dettagli.

Nuovi servizi fiscali sull’App IO

L’Agenzia delle Entrate sta predisponendo un servizio per far arrivare sulla App IO messaggi informativi, sia quelli di carattere generale sia eventuali notifiche personalizzate su argomenti fiscali di interesse e scadenze.

Scadenzario e alert

App IO diventa portafoglio digitale: tutti i nuovi servizi 30 Maggio 2023 Per predisporre questo servizio, sono in corso approfondimenti tecnici con Pago PA. Non ci sono al momento altri dettagli, ma si può immaginare che il contribuente potrà selezionare le tematiche su cui desidera ricevere informazioni, attivare il canale per effettuare adempimenti o gli alert con le scadenze personalizzate.

Un po’ come avviene con il servizio AdE Se Mi Scordo, che invia email o SMS per avvertire il contribuente dell’approssimarsi delle scadenze dei piani di rateazione.

Notifica atti

Un secondo servizio è rivolto sia ai cittadini sia alle imprese, ma prevede oltre che l’installazione della App IO sullo smartphone anche l’adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali (PND) di PagoPA. E consentirà di ricevere notifiche digitali e di accedere a un atto notificato direttamente dal proprio dispositivo.

La App IO non è l’unico canale attivabile: si possono ricevere notifiche e atti anche via PEC (Posta elettronica certificata).

Firma digitale in videochat

Il PIAO 2024-2026 dell’Agenzia delle Entrate prevede anche altre semplificazioni, rese possibili grazie al ricorso alla digitalizzazione.

In particolare, si prevede di integrare nuove funzionalità all’attuale servizio di Videochiamata, che già oggi consente di interagire con un funzionario scambiandosi documenti: nel corso del 2024 saranno attivate anche la firma digitale e la firma digitale avanzata, rendendo il colloquio del tutto analogo a quello in presenza.

Assistenza per voce e desktop sharing

Per quanto riguarda il canale “Voce“, infine, è previsto un potenziamento legato alle richieste di assistenza formulate tramite gli altri canali in uso, verrà introdotto il desktop sharing, ovvero al condivisione dello schermo fra cittadino e funzionario.