Certificati elettorali online su ANPR

Dal portale web ANPR si possono scaricare i certificati elettorali: di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali.

Il portale dell’ANPR si arricchisce di nuovi servizi per consentire ai cittadini di scaricare i certificati elettorali in formato digitale, consultando i propri dati in modalità telematica.

Attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, infatti, dal 4 marzo 2024 è possibile accedere alle nuove funzionalità disponibili grazie all’attività di integrazione delle liste elettorali con i dati anagrafici già presenti in ANPR.

In futuro, infatti, la stessa integrazione permetterà di attivare il “Certificato elettorale Digitale” in sostituzione delle tessere elettorali cartacee.

Il portale permette di ottenere facilmente due tipologie di certificati elettorali: precisamente di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali.

È possibile richiedere i certificati singolarmente o in forma contestuale, ottenendo le diverse tipologie di dati in un unico certificato rilasciato in formato Pdf non modificabile con il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”.

Ogni certificato, inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, volti a garantirne l’autenticità, l’integrità e il non ripudio. Per richiedere i certificati è necessario accedere all’area riservata.