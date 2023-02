Assegno di maternità comunale 2023: cos’è e come richiederlo

Cos’è e come funziona l’assegno di maternità dei Comuni versato dall’INPS: destinatari, requisiti, importi e modalità di richiesta.

Tra i sostegni attualmente in vigore per agevolare le famiglie è compreso anche l’assegno di maternità comunale, una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 52 del 26 marzo 2001.

Chiamato anche assegno di maternità di base, questo sussidio è destinato ai cittadini privi di copertura previdenziale oppure con copertura limitata a un preciso importo, fissato a cadenza annuale.

Requisiti assegno maternità dei Comuni

Come accennato sopra, l'assegno di maternità comunale è destinato ai a cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno, in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo, se in possesso di specifici requisiti:

dimostrare di avere un reddito inferiore a una determinata soglia, stabilita a cadenza annuale;

inferiore a una determinata soglia, stabilita a cadenza annuale; non avere alcuna copertura previdenziale oppure averla entro un determinato importo fissato annualmente;

oppure averla entro un determinato importo fissato annualmente; non essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si tratta di una prestazione assistenziale diversa e distinta dall’assegno statale di maternità concesso invece alle madri disoccupate.

Importo assegno maternità di base

L’importo dell’assegno di maternità concesso dai Comuni viene rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. Attualmente l’INPS non ha ancora pubblicato gli importi del 2023.

L’assegno, inoltre, non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che non si abbia diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

Come richiedere l’assegno di maternità

La domanda per accedere all’assegno di maternità comunale deve essere presentata al Comune di residenza, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

È necessario inviare la richiesta entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore adottato in famiglia, anche in caso di affido preadottivo. Il termine ordinario per l’assegnazione degli assegni è di 30 giorni.