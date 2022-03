ISEE online solo per pochi: bocciato il servizio INPS

Bonus energia, gas e acqua automatici con ISEE: ecco come funzionano gli sconti in bolletta, i requisiti e le modalità di fruizione.

Assegno unico figli: quale ISEE presentare per il sussidio

Quale ISEE compilare per l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, quando presentarlo, come allegarlo alla domanda di AU e come cambia l’importo.